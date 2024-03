"Entscheidender Faktor" für die Champions League: Anyomi verlängert in Frankfurt

Nicole Anyomi wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Bei den Hessen verfolgt die Offensivspielerin ambitionierte Ziele - für deren Erreichen die SGE in ihr einen entscheidenden Faktor sieht.

Mit Nicole Anyomi bindet sich bereits die dritte Offensivkraft im neuen Jahr längerfristig an Eintracht Frankfurt. Nach Lara Prasnikar (bis 2028), Geraldine Reuteler (bis 2026) unterschrieb die 24 Jahre alte Angreiferin nun ebenfalls einen neuen Vertrag bis Sommer 2026.

In Frankfurt zur Nationalspielerin gereift

"Dass mit Nicole eine absolute Leistungsträgerin ihren Vertrag verlängert, ist ein großes und wichtiges Zeichen sowohl nach innen als auch nach außen", freut sich Katharina Kiel, Technische Direktorin Frauen, über den Ausbau der Zusammenarbeit mit der gebürtigen Krefelderin, die seit Sommer 2021 in der Bankenmetropole spielt - und dort zur Nationalspielerin reifte. Bereits 23-mal stand Anyomi für die DFB-Elf auf dem Platz und gehörte unter anderem zum Kader bei der WM 2023, wenngleich sie beim zurückliegenden Lehrgang im Februar nicht zum Aufgebot Horst Hrubeschs zählte.

Historische Liste Alle Nationalspielerinnen Deutschlands im Überblick

"Meine Zeit bislang in Frankfurt würde ich als sehr besonders beschreiben. Der Anfang war holprig, ich bin mit einer Verletzung hergekommen. Aber Verein und Mannschaft haben mich super aufgenommen und ich habe durch viel Vertrauen und Spielzeit zeigen können, was ich kann", erklärt Anyomi, die für die SGS Essen und die Frankfurterinnen in bislang 123 Bundesliga-Partien zum Einsatz kam und dabei 32 Tore erzielte.

"In der Champions League hat man gemerkt, was wir als Team alles erreichen können und wie viel Potenzial noch in uns steckt. Ich will noch viel, viel mehr und glaube, dass wir das hier erreichen können. Ich fühle mich sehr wohl bei der Eintracht und weiß zu schätzen, was ich hier habe. Wenn ich Vertrauen spüre, kann ich auch mein Spiel zeigen und gut performen", so die Offensivspielerin, die in der laufenden Spielzeit bereits sechs Tore erzielen und vier weitere auflegen konnte, weshalb sich die Frankfurterinnen sechs Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenvierter weiterhin gute Chancen auf eine erneute Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation ausmalen dürfen.

Mit Anyomi in die Champions League

"Ihre persönliche Entwicklung und die des Klubs gingen in den vergangenen Jahren gemeinsam einher. Wir freuen uns sehr, mit Nici die nächsten Schritte zu gehen und glauben daran, dass Eintracht Frankfurt für sie der richtige Verein mit dem passenden Umfeld ist, um weiter zu wachsen. Unser Ziel ist es, wieder international zu spielen. Dafür ist Nici mit ihrer Qualität und ihrem Potenzial ein entscheidender Faktor", ist sich Kiel sicher. Trainer Niko Arnautis freut sich derweil weiterhin aufgrund Anyomis "Dynamik, Explosivität und Torgefahr" auch in Zukunft über eine "extrem wichtige Spielerin für uns".

Am kommenden Montag empfängt die Eintracht Werder Bremen in der Bundesliga (19.30 Uhr), ehe am Ostersonntag das Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München ansteht (15.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker).