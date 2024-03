Entscheidende Woche für RWO: Finanzsituation bestimmt die Trainersuche

Bei Rot-Weiß Oberhausen steht die Suche nach einem neuen Trainer vor dem Abschluss. Bevor der neue Mann vorgestellt wird, müssen in Sachen Verbandspokal und Kleeblatt-Anleihe aber noch einige wichtige Voraussetzungen geschaffen werden.

Von dem frischen Wind, der durch den SC Rot-Weiß Oberhausen nach Trainerentlassung, Vorstands-Abdankung und Sportleiter-Positionswechsel gezogen war, ist rein sportlich nichts zu merken. Vier sieglose Spiele in Folge (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) hatten die Kleeblätter in dieser Spielzeit noch nicht zu verzeichnen, und entsprechend entschlossen zeigt sich Trainer Mike Terranova: "Am Gründonnerstag gegen den 1. FC Düren wollen wir nicht nur unbedingt gewinnen, sondern auch ein Zeichen setzen für die nächsten Wochen."

Die nächsten Wochen - damit spricht Terranova vor allem die kommende Woche an, denn am Dienstag, 2. April, geht's im Stadion Niederrhein gegen den Oberligisten Sportfreunde Baumberg ins Halbfinale um den Niederrheinpokal. "Von dem Ausgang", blickt Präsident Hajo Sommers cool wie immer voraus, "hängt auch die nächste Saison ein gutes Stück ab". Intern steht nämlich der Fahrplan: Am Montag, 8. April, wird das Präsidium dem Aufsichtsrat den neuen Trainer und die Finanzplanung für das Spielzeit 2024/25 vorstellen - eine Spielzeit, in deren Mitte der 120. Geburtstag des Vereins liegt.

... dann werden wir zwar nicht aus dem Vollen schöpfen können, uns aber doch mal ganz gut fühlen. Hajo Sommers über die Anleihe und einen eventuellen Einzug ins Pokalfinale

Der 8. April ist nicht ganz zufällig gewählt, denn am 7. April endet die Zeichnungsfrist der Kleeblatt-Anleihe, deren Volumen sich auf eine Summe irgendwo zwischen 300.000 und 400.000 Euro belaufen dürfte. "Wenn dann auch noch das Pokalfinale sicher sein sollte", so Sommers, "werden wir zwar nicht aus dem Vollen schöpfen können, uns aber doch mal ganz gut fühlen".

Zwei Kandidaten - deren Namen nicht genannt werden - sind dem Vernehmen nach noch für die Trainer-Stelle im Rennen, und die Entscheidung über den Zuschlag hängt auch von der finanziellen Ausstattung des Vereins ab. Daher wird noch gewartet, denn die Anspruchsprofile an das sportliche Personal sind laut Sommers klar: "Wir wollen eine junge, heiße, hungrige Mannschaft, geführt von ein paar gestandenen Männern und Routiniers, die als Führungsspieler den Weg durch die Saison weisen. Und der Trainer muss genau damit umgehen können."

Nach den letzten Auftritten der Rot-Weißen, die so schlecht nicht, aber überaus glücklos waren, hatte Terranova am spielfreien Wochenende mit Borussia Dortmund II einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgeschlossen. Trotz der 2:3-Niederlage nach zweimaliger RWO-Führung war der Coach angetan: "Wir haben mit Moritz Stoppelkamp unseren Ältesten, aber auch Besten geschont und hatten vier Jungs aus der U 19 dabei, von denen niemand enttäuscht hat. Die Zukunft hat schon begonnen."