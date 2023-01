"Entscheidende Figur" für Kahn: FC Bayern und KSC trauern um Rainer Ulrich

Der Karlsruher SC und der FC Bayern trauern um ihren ehemaligen Trainer Rainer Ulrich. Mit den Badenern stieg er einst als Spieler in die Bundesliga auf.

Der frühere Bundesliga-Profi Rainer Ulrich ist tot. Der langjährige Spieler, Co- und Cheftrainer des heutigen Zweitligisten Karlsruher SC starb im Alter von 73 Jahren, wie ein Sprecher des Klubs mit Bezug auf Ulrichs Familie am Montagabend bestätigte. "Wir sprechen allen Angehörigen von Rainer Ulrich unser herzlichstes Beileid aus und werden ihm und seinen Verdiensten für den KSC ein ehrendes Andenken bewahren", schrieb der Verein in einer Mitteilung.

Für den KSC lief der gebürtige Mannheimer, der auch für den dort ansässigen VfR spielte, in 273 Pflichtspielen auf. Mit Karlsruhe stieg der Abwehrspieler in die Bundesliga auf. Verletzungsbedingt beendete er seine aktive Laufbahn 1983.

Co-Trainer von Tim Walter

Als Cheftrainer betreute er neben dem KSC unter anderem auch viele Jahre die Amateure des FC Bayern, den VfR Mannheim, den 1. FC Schweinfurt und den SSV Ulm. Zudem unterstützte er den heutigen Trainer des Hamburger SV, Tim Walter, bei Holstein Kiel und beim VfB Stuttgart.

Die Bayern erinnern in ihrer Mitteilung daran, dass Ulrich "über die Jahre viele Talente des FC Bayern, von Sammy Kuffour, Dietmar Hamann und Alexander Zickler über David Alaba bis hin zu Emre Can und Pierre-Emile Hojbjerg" geformt habe - und zu Beginn seiner Trainertätigkeit als Amateurcoach beim Karlsruher SC auch den jungen Torwart Oliver Kahn.

Er hat Generationen von jungen Fußballern geprägt und war auch für mich bei meinen Anfängen beim KSC eine entscheidende Figur. Oliver Kahn

Der heutige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern wird zitiert: "Die Nachricht, dass Rainer Ulrich gestorben ist, macht uns alle traurig. Er hat Generationen von jungen Fußballern geprägt und war auch für mich bei meinen Anfängen beim KSC eine entscheidende Figur. Seine Arbeit, sein Engagement und seine zahlreichen Tipps haben viele große Karrieren ermöglicht. Wir alle sind Rainer Ulrich ewig dankbar und werden ihn nie vergessen. Der FC Bayern ist in Trauer bei seiner Familie, Angehörigen und Freunden."

Die Bayern-Amateure wollen Ulrich beim ersten Regionalliga-Heimspiel nach der Winterpause am 24. Februar gegen die SpVgg Unterhaching (Anstoß 19 Uhr) gesondert gedenken.