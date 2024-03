Entrup verärgert: "Jetzt ist nicht mehr mit klein-klein, Balli-Bussi"

Der TSV Hartberg musste sich in der Meistergruppe zweimal klar geschlagen geben. Stürmer Maximilian Entrup zeigte sich nach der Pleite gegen Rapid enttäuscht und fordert: "Müssen intelligenter werden".

Zweimal in Folge konnte Hartberg den SK Rapid besiegen, am Ostersonntag gingen die Oststeirer jedoch leer aus. 0:3 lautete der Endstand, die Schopp-Elf bleibt damit in der Meistergruppe noch ohne Punktgewinn.

Die Hartberger haderten vor allem mit einem frühen Gegentreffer. Maximilian Entrup meinte bei "Sky": "Wir brauchen jedes Mal einen bestimmten Weckruf, dass wir in die Partie kommen und gefühlt ist es jedes Mal ein Gegentor." Der Nationalteam-Stürmer sieht ein generelles Problem: "Ich weiß nicht, in wievielen Spielen wir in den ersten zehn bis 15 Minuten ein Gegentor bekommen haben. Du musst dann immer hinterherlaufen, das ist brutal schwer. Rapid war effizienter, intelligenter und klarer im Ballbesitz."

Entrups Verzweiflung konnte man auch in einer Szene deutlich sehen, als er erst Rapids Leopold Querfeld zu Fall gebracht hatte und dann in einem Getümmel auch Niklas Hedl umstieß. Da sei "natürlich Frust" dabei gewesen. "Ich habe mit dem Leo eine super Zeit gehabt beim Nationalteam. Es war nicht gewollt, ich habe es ihm dann auch erklärt. Den Stoßer muss ich natürlich nicht machen. Eine gerechtfertigte Gelbe Karte, da brauchen wir nicht reden."

Länderspiel-Tor als Ansporn

Dabei sei Entrup mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gegangen, im Länderspiel gegen die Türkei konnte der 26-Jährige sein erstes Tor für Österreich erzielen. "Natürlich war das ein Ansporn für mich. Ich habe das Gefühl mitgenommen, war eigentlich gut drauf und habe gedacht, 'heute können wir wieder drübergehen und die Partie gewinnen'. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da und sind alle enttäuscht."

Wir sind nicht unverdient dort, wo wir stehen, sind zurecht in dieser Meistergruppe. Maximilian Entrup

Ein Rezept wie im nächsten Spiel in Klagenfurt am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals in der Meistergruppe anschreiben könnte, hat Entrup und geht mit seiner Mannschaft dabei auch hart ins Gericht: "Wir müssen intelligenter werden. Wir sind nicht unverdient dort, wo wir stehen, sind zurecht in dieser Meistergruppe. Da ist es jetzt nicht mehr mit klein-klein, Balli-Bussi, sondern wir müssen auch Gegenwehr zeigen."