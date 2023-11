Entrup und Lawal stehen erstmals im ÖFB-Kader

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für das letzte Match im Rahmen der EM-Qualifikation in Estland und das Testspiel gegen Deutschland nominiert. Während Marko Arnautovic in das ÖFB-Aufgebot zurückkehrt, wurden Hartberg-Stürmer Maximilian Entrup und LASK-Tormann Tobias Lawal zum ersten Mal einberufen.

Marko Arnautovic steht im 24-Mann-Kader der österreichischen Nationalmannschaft für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 16. November in Tallinn gegen Estland und das Testspiel am 21. November im ausverkauften Happel-Stadion gegen Deutschland. Der Inter-Mailand-Legionär fehlte zuletzt wochenlang wegen einer Muskelverletzung, dürfte aber am Mittwoch in der Champions League bei Red Bull Salzburg sein Comeback geben.

Auch Phillipp Mwene wurde nominiert, obwohl der Außenverteidiger verletzungsbedingt seit 16. September kein Match absolviert hat. Zudem kehren David Alaba, Michael Gregoritsch, Kevin Danso und Stefan Posch zurück, die allesamt für die Oktober-Partien hatten absagen müssen. Erstmals im Aufgebot scheinen LASK-Goalie Tobias Lawal und Hartberg-Stürmer Maximilian Entrup auf.

Dafür setzte Teamchef Ralf Rangnick einige Akteure auf die Abrufliste, die im 28-köpfigen Oktober-Kader noch dabei waren, und zwar Niklas Hedl, Marco Grüll, Junior Adamu, Muhammed Cham, Flavius Daniliuc, Alexander Prass, Dejan Ljubicic und der gegen Estland gesperrte Guido Burgstaller. Patrick Wimmer fällt wegen Sprunggelenksproblemen aus, Karim Onisiwo gab am Freitag seinen ÖFB-Rücktritt bekannt.

Österreichs Kader im Überblick:

Tor: Tobias Lawal (LASK/0 Länderspiele), Patrick Pentz (Bröndby IF/4), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/12)

Abwehr: David Alaba (Real Madrid/103/15 Tore), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg/1), Kevin Danso (Lens/15/0), Philipp Lienhart (Freiburg/17/0), Phillipp Mwene (Mainz/8/0), Stefan Posch (Bologna/26/1), Maximilian Wöber (Mönchengladbach/19/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (Leipzig/32/10), Florian Grillitsch (Hoffenheim/40/1), Florian Kainz (Köln/26/1), Konrad Laimer (Bayern München/30/3), Marcel Sabitzer (Dortmund/75/16), Manprit Sarkaria (Sturm Graz/1/0), Xaver Schlager (Leipzig/39/3), Romano Schmid (Werder Bremen/5/0), Matthias Seidl (Rapid/1/0), Nicolas Seiwald (Leipzig/18/0)

Angriff: Marko Arnautovic (Inter Mailand/110/36), Maximilian Entrup (Hartberg/0), Michael Gregoritsch (Freiburg/49/12), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/17/4)

Auf Abruf: Daniel Bachmann (Watford/14), Niklas Hedl (Rapid/1), Cican Stankovic (AEK Athen/4) - Jonas Auer (Rapid/0), Flavius Daniliuc (Salernitana/1/0), Marco Friedl (Werder Bremen/5/0), Leopold Querfeld (Rapid/0), David Schnegg (Sturm Graz/1/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/10/1), Christopher Trimmel (Union Berlin/25/1), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/32/0), Junior Adamu (Freiburg/6/0), Muhammed Cham (Clermont/2/0), Marco Grüll (Rapid/4/0), Mathias Honsak (Darmstadt/0), Sascha Horvath (LASK/0), Dejan Ljubicic (Köln/9/1), Alexander Prass (Sturm Graz/3/0), Kevin Stöger (Bochum/0), Andreas Weimann (Bristol City/21/1), Guido Burgstaller (Rapid/26/2), Andreas Gruber (Austria Wien/0), Ercan Kara (Samsunspor/7/0), Benedikt Pichler (Holstein Kiel/0), Robert Zulj (LASK/0)