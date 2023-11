Entrup über Erfolgslauf: "Im Endeffekt weiß ich, was für eine Qualität ich habe"

Nach 0:2-Rückstand holte der TSV Hartberg noch einen 3:2-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz und etablierte sich damit vorerst als vierstärkste Kraft in der österreichischen Bundesliga. Das liegt auch an Torjäger Maximilian Entrup, der mit seinem bereits achten Saisontor im Duell gegen den Aufsteiger für den Siegestreffer sorgte.

Nur eine Niederlage kassierte der TSV Hartberg in den vergangenen acht Bundesligaduellen und konnte mit dem 3:2-Sieg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz nun den zweiten Sieg in Folge feiern. Trotz 0:2-Rückstand bewiesen die Oststeirer Moral und konnten dank einer Aufholjagd im zweiten Durchgang dafür sorgen, dass man sich vorerst den vierten Tabellenplatz geschnappt hat. Mit 22 Punkten nach den ersten 13 Spieltagen mischt die Mannschaft von Markus Schopp somit wesentlich im Kampf um die Meistergruppe mit und darf durchaus mit einer Teilnahme am oberen Playoff spekulieren. "Wir haben einfach sehr, sehr beharrlich versucht, unser Ding durchzudrücken. Der Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit war der Dosenöffner, aber mit dem Elfmeter merkt man den Hunger der Jungs nach mehr. Das ist eine tolle Entwicklung und es macht Spaß, dabei sein zu dürfen", lobte Coach Schopp sein Team auf "Sky" nach dem Kraftakt gegen den Aufsteiger.

Damit untermauerten die Hartberger auch weiter ihre allgemein positive Entwicklung. Nur dreimal musste man sich bislang in der aktuellen Saison geschlagen geben, in den vergangenen acht Ligaspielen gab es gleich fünf Siege bei nur einer Niederlage. In den letzten vier Spielen konnte man zudem elf Treffer markieren. Auch gegen Blau-Weiß Linz präsentierte sich der Angriff der Steirer wieder in Bestform, mit Christoph Lang, Dominik Prokop und Maximilian Entrup sorgten drei bewährte Offensivkräfte schlussendlich für den wichtigen Erfolg mit Blick auf eine Teilnahme am oberen Playoff. Vor allem auf Stürmer Entrup ist Verlass, der mit acht Treffern in acht Spielen aktuell gemeinsam mit Austrias Andreas Gruber und Salzburg-Profi Karim Konate - die beide allerdings 13 Spiele dafür brauchten - die Torjägerliste der Bundesliga anführt und trotz mehr als einmonatiger Verletzungspause keinerlei Anzeichen für ein Einbrechen zeigt.

Entrup froh über Bundesliga-Rückkehr

Seit seiner Rückkehr auf den Platz, traf er in den vergangenen beiden Partien insgesamt dreimal. Cheftrainer Schopp hatte daher für seinen Stürmer viel Lob über: "Es freut mich sehr, dass wir mit Max jemanden haben, der diesen Instinkt auch hat. Er hat eine wirklich schwierige Zeit hinter sich und ich glaube, dass er noch nicht dort ist, wo er wäre. Aber ich glaube auch, dass wir ihm die Zeit geben werden. Er zahlt uns das ja mit Tore zurück, deshalb passt das auch." Auch Entrup selbst bestätigte, dass er sich "hin und wieder selbst zwicken muss", weiß aber auch, dass seine Erfolgsform nicht von irgendwo herkommt: "Im Endeffekt weiß ich aber, was für eine Qualität ich habe und glaube, dass ich der Mannschaft extrem helfen kann. Deswegen hat mich auch der Trainer geholt. Aber das ist auch die Qualität der Mannschaft."

Erlebte der mittlerweile 26-Jährige vor sieben Jahren als damaliger Rapid-Profi keine einfache erste Zeit in der Bundesliga und fand auch in den Folgejahren im Profifußball nicht so sehr in die Spur, konnte er sich mit dem Schritt über die Regionalliga wieder ins Rampenlicht schießen und überzeugt nun bei seinem Zweitversuch im Oberhaus auf voller Linie. "Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Ich glaube, dass ich mir das auch erarbeitet habe, mit meinen Leistungen in der Regionalliga. Ich bin froh, dass ich in Hartberg die Chance bekommen habe, wieder Bundesliga spielen zu dürfen", so Entrup, der aber gleichzeitig ein großes Lob an seine Mannschaftskollegen weitergab: "Mit solchen Hinterleuten, die dich dann richtig füttern mit den Bällen, muss man teilweise nur noch richtig stehen." Und das tut er aktuell allemal und im Frühjahr dann vielleicht auch in der Meistergruppe.