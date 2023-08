Entlauber, Ohrschrauber und prominente Nullrunden beim Debüt

Alle Augen werden am Freitagabend auf Harry Kane gerichtet sein, wenn der teuerste Neuzugang der Bundesligageschichte sein Ligadebüt für den FC Bayern München zum Saisonstart in Bremen feiert. Wie erging es anderen Bayern-Stürmern bei der Premiere?

Trifft Kane gleich in seinem ersten Startelfeinsatz, den ihm Trainer Thomas Tuchel garantiert hat? Und zwar unmittelbar nach dem 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig, bei dem der Engländer als Joker nur auf drei Ballkontakte in knapp 30 Minuten gekommen war? Dieses Mal ist der 100-Millionen-Euro-Stürmer ausgeruht und hatte eine Woche lang Zeit, die neuen Mitspieler kennenzulernen. Abwarten, ob es also gleich mit einem Tor klappt. Spannend auch die Frage, ob wie am Ende der vergangenen Saison Joshua Kimmich im Fall der Fälle einen Elfmeter schießt oder ob der vom Punkt bombensichere Kane übernimmt.

Große Aussagekraft über den weiteren Saisonverlauf hat der erste Bundesligaeinsatz im Bayern-Trikot nicht zwingend. Leer gingen zum Beispiel 1995 Jürgen Klinsmann, Giovane Elber (1997), Roy Makaay (2003), Mario Gomez (2009) und selbst Robert Lewandowski (2014) aus. Umgekehrt traf vor Jahresfrist Sadio Mané beim 6:1 in Frankfurt und kaum jemand dachte, dass die Beziehung Bayern-Mané eine unglückliche, nur ein Jahr andauernde werden würde. Der Senegalese ist allerdings auch kein Mittelstürmer, aber das ist eine andere Geschichte.

Klose übertrumpfte einst Toni

In den vergangenen 30 Jahren, seit 1993, trafen neun Bayern-Stürmer im ersten Bundesligaspiel für den Rekordmeister. Zum Beispiel in jenem Jahr Adolfo "El Tren" Valencia, der in München jedoch auch nicht sesshaft wurde und aufgrund seiner Streuung beim Torabschluss den Spitznamen "Entlauber" verpasst bekam, weil die Bälle im Training oft in den Bäumen landeten.

Doppelt trafen Arjen Robben 2009 als Joker, auch wenn der Niederländer eigentlich ein Flügelflitzer ist, sowie Miroslav Klose zwei Jahre zuvor. Damit übertrumpfte der Deutsche den italienischen Weltmeister Luca Toni, der mit ihm im Sommer 2007 nach München gewechselt war und beim 3:0 gegen Hansa Rostock zum ersten Mal den Ohrschrauber als Torjubel zelebrierte.

Beim Debüt trafen außerdem Mario Mandzukic, Ivica Olic, Claudio Pizarro und Ruggiero Rizzitelli. Viel interessanter wird, bei wie vielen Saisontoren Kane am Saisonende stehen wird. Seit 1993 schaffte nur sechs Bayern-Angreifer in ihrem Premierenjahr 15 und mehr Tore: Klinsmann, Makaay, Toni, Robben, Mandzukic und Lewandowski. Das sollte keine allzu hohe Hürde für den Engländer sein.