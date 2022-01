Entlastung für Martinovic? Mannheim verpflichtet Butler bis Saisonende

Der SV Waldhof Mannheim hat sich per Leihe die Dienste von Justin Butler gesichert. Der 20-jährige Angreifer sammelte bereits Erfahrung in Liga zwei und drei und soll diese beim Waldhof weiter ausbauen.

Butler war mit den Schanzern vergangene Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen, kam in der Hinrunde dieses Spieljahr aber kaum zum Zug. Nach einem Mittelfußbruch, an dem der Stürmer bis September laborierte, kam er zu fünf Kurzeinsätzen in der Liga. Nun sollen es beim Waldhof einige mehr werden.

"Sein Gesamtpaket bereichert unsere Offensive"

Mit Butler "bekommen wir eine weitere Option für unser Offensivspiel", wird Mannheims Kaderplaner Tim Schork auf der Vereinswebsite zitiert. "Sein Gesamtpaket, bestehend aus Größe, Physis und Geschwindigkeit, bereichert unsere Offensive und gibt uns die Möglichkeit, noch variabler zu agieren". Der derzeitige Tabellenvierte der 3. Liga ist seit dem heutigen Sonntag auf dem Weg ins Trainingslager in Belek - bereits mit Butler. Der 20-Jährige wolle pünktlich zum Trainingslager zur Mannschaft stoßen, um schnellstmöglich auf dem Platz helfen zu können.

Der gebürtige Augsburger wurde ausgebildet in den Jugenden des FC Augsburg und des FC Bayern, ehe er in die U 19 des FC Ingolstadt wechselte. Dort absolvierte er 15 Partien in der A-Junioren-Bundesliga (fünf Tore) und insgesamt 16 Drittligaspiele (ein Tor).