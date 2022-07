Entlastung für den Bruder: Xavi stößt zum Barça-Tross

Robert Lewandowski ist schon beim Tross des FC Barcelona in den USA angekommen, sein neuer Trainer noch nicht. Doch jetzt ist der Weg für Xavi frei.

Co- und Cheftrainer des FC Barcelona: Oscar Hernandez (li.) und sein jüngerer Bruder Xavi. Getty Images/imago images

Mit vier Tagen Verspätung wird Xavi zu seiner Mannschaft in Miami stoßen. Als diese Richtung USA aufgebrochen war, hatte er keine Einreisegenehmigung erhalten und in Spanien bleiben müssen.

Daraufhin war Xavi nach Madrid gereist, um die bürokratischen Probleme zu lösen. Offenbar benötigte er eine Sondergenehmigung, weil er als Spieler und Trainer von Al-Sadd Doha mehrmals im Iran unterwegs gewesen war.

Laut "TV3" sind nun alle Hürden genommen. Demnach wird Xavi am Donnerstag in Miami landen und dann mit dem Barça-Tross weiter nach Las Vegas reisen, wo unter anderem am Samstag ein Testspiel gegen Erzrivale Real Madrid wartet.

In den bisherigen Trainingseinheiten und auch beim 6:0-Testspielsieg gegen Inter Miami hatte Co-Trainer Oscar Hernandez seinen jüngeren Bruder Xavi vertreten.