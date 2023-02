Entlassen, begnadigt und wieder entlassen: Salernitanas bizarre Trainergeschichte

Davide Nicola ist etwas äußerst Seltenes im Profifußball passiert. Der 49-Jährige ist binnen eines Monats gleich zweimal vom italienischen Erstligisten US Salernitana beurlaubt worden. Dieses Mal wohl endgültig.

Davide Nicola hat als früherer Serie-A-Profi (vor allem CFC Genua) und langjähriger Trainer schon einiges gesehen und erlebt. Außerdem ist der italienische Fußball bekannt dafür, ehemalige Coaches zu einer späteren Zeit doch noch mal zurückzuholen.

Die neueste Geschichte vom Stiefel ist dann aber doch ungewöhnlich. Mehr noch: bizarr.

Am 15. Februar 2022 übernimmt Nicola den abstiegsbedrohten Aufsteiger US Salernitana, dem zu diesem Zeitpunkt erst zum dritten Mal der Sprung ins italienischen Oberhaus geglückt ist. Und der Trainer schafft - etwa mit Frank Ribery im Kader - am letzten Spieltag trotz eines 0:4 und einer hin- und herverlaufenden Spielzeit denkbar knapp den Klassenerhalt, Cagliari Calcio musste dafür runter.

"Ich habe mit all meiner Kraft den Präsidenten gebeten"

Wenig verwunderlich bleibt Nicola an Bord, um das Team auch in der aktuellen Saison 2022/23 zu leiten. Am 16. Januar 2023 platzt den Verantwortlichen der Geduldsfaden - und der Coach muss nach sechs sieglosen Partien in Folge und einer saftigen 2:8-Niederlage bei Atalanta Bergamo seine sieben Sachen packen.

Nur zwei Tage nach diesem Entschluss kommt es jedoch zum ersten Kuriosum: Nicola übernimmt in Salerno nur 48 Stunden später wieder das Ruder. "Ich habe die Verantwortung für die 2:8-Pleite gegen Atalanta Bergamo übernommen. Jetzt starten wir ALLE zusammen aufs Neue und wollen weiter Fußballgeschichte schreiben", schreibt der Trainer auf Facebook. "Ich habe mit all meiner Kraft den Präsidenten gebeten, sich das mit meiner Entlassung noch mal zu überlegen." Danilo Iervolino hört ganz offenbar darauf, revidiert seine Entscheidung und engagiert den Held des Klassenerhalts nach einem Gespräch mit dem geschassten Mann erneut. Auch soll sich die Mannschaft zum großen Teil für eine Rückholaktion des Mannes ausgesprochen haben.

Was aber folgt, ist der sportliche GAU: Der Klub aus Salerno, einer Hafenstadt südöstlich von Neapel, verliert mit 0:2 gegen Spitzenreiter Napoli, geht mit 1:2 in Lecce baden, bekommt gegen Rekordmeister Juventus ein 0:3 serviert und patzt zudem noch bei Kellerkind Hellas (0:1). Plötzlich rangiert der in dieser Saison lange im Mittelfeld stehende Verein nur noch vier Punkte über dem Strich.

Und Boss Iervolino reißt erneut der Geduldsfaden. An diesem Donnerstag (16. Februar) nun sickert durch, dass Nicola erneut entlassen worden ist. Ziemlich genau einen Monat nach seiner ersten Freistellung.

Ein erneutes Zurück wird es aber vorerst nicht geben: Denn wie der Tabellen-16. ebenfalls schon bekanntgegeben hat, wird Paulo Sousa Nachfolger von Nicola. Der 52-Jährige hat als Spieler mit Borussia Dortmund 1997 die Champions League gewonnen (3:1 gegen Juventus) und nach seinen Trainerstationen Swansea, Basel oder Florenz zuletzt den brasilianischen Club Flamengo aus Rio de Janeiro betreut.