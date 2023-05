"Entgegen getroffener Absprachen": Zwist zwischen DFB und Bayern München

Am Mittwochmittag hat der DFB um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den vorläufigen WM-Kader veröffentlicht - und dabei Unstimmigkeiten mit dem FC Bayern offenbart.

Seit Mittwoch steht fest, auf welche Spielerinnen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) setzen wird - vor allem den Stamm des EM-Teams von England um Kapitänin Alexandra Popp. Zum Aufgebot gehören auch fünf Spielerinnen des FC Bayern München, zu dem sich der DFB in seiner Pressemitteilung gesondert äußerte.

Hintergrund: Die deutschen Frauen werden sich im Rahmen zweier WM-Vorbereitungslehrgänge vom 20. bis 28. Juni und vom 1. bis 8. Juli in Herzogenaurach auf den interkontinentalen Wettstreit vorbereiten. Die fünf Bayern-Spielerinnen werden allerdings erst am 23. Juni anreisen.

Die Entscheidung des FC Bayern kam gestern Abend sehr spät. Martina Voss-Tecklenburg

"Entgegen getroffener Absprachen zu Beginn des Jahres hat sich leider ein Verein dazu entschieden, seine Spielerinnen nicht, wie vereinbart, zum 20. Juni abzustellen", wird Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, zitiert: "Wir waren noch bis zum gestrigen Abend in Gesprächen, um eine Lösung im Sinne der Mannschaft und aller Spielerinnen zu finden - ohne ein für uns zufriedenstellendes Ergebnis. Darüber sind wir enttäuscht, da es sich erheblich auf die Vorbereitung auswirkt."

Voss-Tecklenburg: "Eine präventive Geschichte"

Dennoch ist Chatzialexiou überzeugt, "dass die Spielerinnen, die nachkommen werden, ebenfalls hoch motiviert zur Nationalmannschaft anreisen und alle Beteiligten das Beste aus der Situation machen werden". Voss-Tecklenburg führte am Mittwoch aus: "Die Entscheidung des FC Bayern kam gestern Abend sehr spät. Es hieß, die Spielerinnen bräuchten Urlaub, es sei eine präventive Geschichte, weil es viele Verletzungen gab. Der Verein entscheide sich im Sinne der Spielerinnen dagegen, die Spielerinnen am 20. Juni gehen zu lassen." Die betroffenen Spielerinnen sind Lea Schüller, Sydney Lohmann, Lina Magull, Klara Bühl und Carolin Simon.

Im Rahmen der beiden Vorbereitungslehrgänge wird der 28 Spielerinnen umfassende Kader zwei Länderspiele am 24. Juni (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in Offenbach gegen Vietnam und am 7. Juli (20.30 Uhr) in Fürth gegen Sambia absolvieren. Anschließend soll das endgültige 23-köpfige Aufgebot benannt werden, das am 11. Juli die WM-Reise antreten wird.