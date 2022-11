Entertainer Müller: Füllkrugs Tor "war ein Götze-Moment"

Vor der Partie gegen Costa Rica präsentiert sich Thomas Müller (33) gewohnt gutgelaunt und erklärt wie ein Fußballlehrer die gegen Spanien gezeigten Fortschritte.

Aus Katar berichtet Karlheinz Wild

Als diese 36:49 Minuten viel zu früh vorbei waren, weil sie beste Unterhaltung, aber auch aufschlussreiche Einblicke in das Wesen des deutschen Spiels gegen Spanien geliefert hatten, legte Thomas Müller (33) Niclas Füllkrug (29) den Arm auf die Schulter und flüsterte ihm Worte ins Ohr, die den Kollegen erheiterten.

Die Dinge, die auf dem Platz passieren, sind am wichtigsten, nicht, ob man sich nach dem Essen noch ein paar Witze erzählen kann. Thomas Müller

Schon zuvor hatte Müller mit feinen Anmerkungen während der Frage-Antwort-Runde mit diesen beiden DFB-Delegierten für viel Amüsement gesorgt. Als Füllkrug nach seinem ausgebliebenen Mucki-Torjubel gefragt wurde und der Schütze des 1:1-Ausgleichs den Anlass dazu als nicht gegeben sah, deutete Müller auf dessen linken Bizeps und sagte: "Aber das ist schon ein schönes Ding hier." Lautes Lachen. Müller kann aber auch ernst und stellte fest: "Die Dinge, die auf dem Platz passieren, sind am wichtigsten, nicht, ob man sich nach dem Essen noch ein paar Witze erzählen kann."

Costa Rica zündet den "Funken" im deutschen Camp

Gerade nach der 1:2-Niederlage gegen Japan war selbst Müller das Lachen vergangen. Da plagte ihn schon der Gedanke an eine verfrühte Heimreise und das Ende seiner WM-Tour, die 2010 in Südafrika begonnen hatte. Nun aber hatte das 0:1 der Japaner gegen Costa Rica die Konstellation fundamental verbessert, berichtete Müller, "da ging ein Funke durch unser Camp".

Diese Energie wurde dann auf den Rasen des Al Bayt Stadiums übertragen. Müller selbst war vorher skeptisch gewesen, wie er zugab, und nachher umso begeisterter. "Wir haben es geschafft, die Dinge sehr schnell umzusetzen, die uns zu einer Mannschaft machen, die auch gegen Mannschaften auf höchstem Niveau bestehen kann."

Die vom Trainerteam nach dem Fehlstart angesprochenen Defizite seien sehr schnell in die Korrektur gegangen und sodann verbessert worden. "Wenn man sich allein die Kompaktheit anschaut", führte Müller aus: "Wir waren trotzdem aggressiv, haben nicht unseren Pfad des aktiven Anlaufens verlassen, hatten aber schon eine deutlich aktivere Kette, die sich auch auf die Seite verschoben hat. Wir waren auf dem Feld enger zusammen und haben die Spanier besser als erwartet von unserem Tor weghalten können."

Die hohen Ballgewinnen seien gegen Spanien allerdings noch nicht so gut genutzt worden, "aber dass wir das angenommen haben, das stimmt mich positiv". Noch ist jedoch nicht alles gut. "An guten Tagen können wir jeden schlagen, aber es ist halt auch so, dass wir nicht alles kontrollieren können", sagte Müller mit seiner Vergangenheit von 120 Länderspielen. "Da waren wir sicher schon einmal besser aufgestellt." Er meinte, "dass wir sagen können, das Schlimmste, was uns passieren können, ist ein Unentschieden. Das ist aktuell nicht der Fall."

Was Müller auf dem Platz verlangt

Zunächst ist aber die dringendste Aufgabe, das Achtelfinale zu sichern. Ab sofort begebe sich das deutsche Team "in den Tunnel der Vorbereitung", sagte Müller, der dann eine Zusammenfassung anfügte, die sehr wohl als Appell an seine Mitspieler zu begreifen ist: Nicht wegen des 1:1-Ergebnisses gegen Spanien sieht der Routinier die Perspektiven verbessert, sondern "aufgrund der Art und Weise", das heißt im O-Ton und in der Ausschau: "Wenn wir zusammenarbeiten, wenn jeder noch mehr Disziplin an den Tag legt, um seine Aufgaben auch auf dem Platz zu erfüllen, dann können wir als Gruppe erfolgreich sein, dann bekommen wir als Gruppe nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine Spielweise, die von außen auch als positiv gesehen wird und die wir selbst auf dem Platz auch als positiv wahrnehmen. Das stimmt mich positiv."

Genauso detailliert wie ein Trainer analysierte Müller die Mannschaft Costa Ricas. Diese Auswahl aus Mittelamerika befähige ein gutes Positionsspiel, allerdings mit dosiertem Mut nach vorne, "ihre defensive Struktur haben sie nie verlassen" gegen Japan. Wie ist dieser Abwehrwall zu durchlöchern? Müller empfiehlt zunächst den Aufbau des eigenen "Positionsspiels in guten Positionen", bei eigenem Ballverlust ist "eine gute Kontersicherung" gefordert, "das heißt nicht, vier Abwehrspieler stehen hinten an der Mittellinie bei einem Stürmer und warten, dass nichts passiert", vielmehr müssten "die ersten Anspielstationen in Umschalträumen direkt zugestellt" sein, "dann kommen die gar nicht raus". Der zweite oder dritte Ball des Gegners soll dann sofort zur Beute eines deutschen Spielers werden.

Auch den Plan für die Offensive erklärte Müller: Es müssten sehr viele Wege gegangen werden, "auch kurze, in den Strafraum und wieder raus", zudem seien "viele und gute Positionswechsel, gegenläufige Bewegungen und viele Läufe in die Tiefe" ratsam, "die auch oftmals ins Nichts führen - um den Gegner aus den Positionen herauszuziehen." Wenn man zehn Mal den Ball nicht bekomme, "musst du beim elften Mal wieder laufen".

Noch nicht mit sich zufrieden: Thomas Müller gegen Spaniens Rodrigo. Getty Images

Müller "mit null Torschüssen in zwei Spielen nicht zufrieden"

Seine eigene Quote begeistert Müller bislang nicht. "Als Offensivspieler wirst du an Toren, Torbeteiligungen und Torszenen bewertet", sagt er, "mit null Torschüssen in zwei Spielen bin ich da nicht zufrieden." Zumal er im Training "aktuell ziemlich treffsicher unterwegs" sei. Füllkrug nebenan bestätigte Müllers Trainingsbilanz. Er selbst, der Mittelstürmer mit der Nummer 9, hatte schon sein erstes großes Erfolgserlebnis, Müller sprach in Erinnerung an Mario Götzes 1:0-Endspieltreffer 2014 in Brasilien von einem "Götze-Moment".

Müller ist eben nicht nur viermaliger WM-Teilnehmer und Führungsspieler in dieser 2022er DFB-Schar, sondern auch wie immer Entertainer - und nun auch perfekt analysierender Fußballlehrer und Wortschöpfer.

