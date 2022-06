"Enormer Erfahrungsschatz": Kaan-Marienborn holt Abwehrspieler Schauerte

Nach dem Abschied von Preußen Münster steht nun der neue Verein von Julian Schauerte fest: Der 34-Jährige schließt sich dem 1. FC Kaan-Marienborn an.

Julian Schauerte zieht es wieder näher an seine Heimat Lennestadt. IMAGO/Kirchner-Media

Aus familiären Gründen verließ Schauerte den SCP und wird in der kommenden Saison für den Regionalliga-Aufsteiger Kaan-Marienborn auflaufen. Nun trennen den Abwehrspieler nur noch 35 Kilometer von seinem Geburtsort Lennestadt.

"Kann junge Spieler führen"

Schauerte wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und lief zwischen 2009 und 2014 für den SV Sandhausen auf, mit dem er auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Für den SVS und Fortuna Düsseldorf lief Schauerte 171-mal in der zweiten Liga auf, ehe er sich für ein Jahr dem belgischen Erstligisten KAS Eupen anschloss. Danach zog es den Abwehrspieler wieder zurück nach Deutschland, dort führte er den SCP in der 3. Liga und der Regionalliga als Kapitän aufs Feld.

"Wir sind froh, dass wir mit Julian einen Spieler mit enormem Erfahrungsschatz und der benötigten Mentalität verpflichten konnten", wird Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling auf der vereinseigenen Website zitiert, "er ist spielerisch hervorragend ausgebildet, kann junge Spieler führen und seine Stärken bei uns voll einbringen. Seine Routine wird für uns wichtig sein.“