Enorme Steigerung nach Stotterstart: Zverev steht im Viertelfinale

Alexander Zverev befindet sich weiter im Aufwind. In Peking setzte sich die deutsche Nummer 1 nach verlorenem ersten Satz gegen den schwer zu bespielenden Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:7, 6:2, 6:1 durch.

Nach seinem Coup im chinesischen Chengdou eilt Alexander Zverev nun auch in Peking von Sieg zu Sieg. Nach seinem Auftakterfolg über Diego Schwartzman setzte sich der Hamburger nun auch gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina durch.

War der erste Satz noch absolut umkämpft, so steigerte sich Zverev in Durchgang zwei und drei erheblich - und ließ einem dann komplett überforderten Gegner keine Chance mehr. Nach 2:34 Stunden verwandelte Zverev gegen einen körperlich zunehmend abbauenden Gegner seinen ersten Matchball zum 6:7 (4:7), 6:2 und 6:1.

Kurios: Das Match fand beinahe ohne Zuschauer statt. Der Grund: Den ersten Aufschlag gab's erst nach Mitternacht, der Matchball wurde schließlich um 2.43 Uhr Ortszeit verwandelt - zu diesem Zeitpunkt waren nur noch eine Handvoll Leute auf Tribünen des Diamond Courts zugegen.

Jarry wartet auf Zverev - Alcaraz und Sinner am Sonntag

Dem Weltranglistenzehnten Zverev, der 2017 und 2019 beim 500er Turnier von Peking bis ins Halbfinale gestürmt war, dürfte das nicht allzu sehr beschäftigt haben, kam er doch seinem großen Ziel für dieses Jahr, die ATP-Finals in Turin zu erreichen, wieder einen Schritt näher. Im Viertelfinale wartet auf Zverev nun Nicolas Jarry (Chile), der seinerseits in drei Sätzen den italienischen Qualifikanten Matteo Arnaldi ausgeschaltet hatte. Auf dieses Match kann sich Zverev nun sogar etwas mehr vorbereiten, da er am Sonntag spielfrei hat.

Neben Zverev erreichten auch Daniil Medvedev (7:6 (7:4) und 6:3 gegen Alex de Minaur) und Ugo Humbert (5:7, 6:3 und 7;6 (7:3) gegen Andrey Rublev) die Runde der letzten Acht. Am Sonntag wollen dann unter anderem Turnierfavorit Carlos Alcaraz (gegen Lorenzo Musetti) und Jannik Sinner (gegen Yoshihito Nishioka) folgen.