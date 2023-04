"Enorme Hingabe": Neues Arbeitspapier für Riedel

Abwehrspieler Clemens Riedel hat seinen Kontrakt bei Tabellenführer SV Darmstadt 98 vorzeitig verlängert.

Zweitliga-Klassenprimus Darmstadt hat einen Youngster weiter an sich gebunden. Defensivakteur Clemens Riedel unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das bis zum 30. Juni 2026 gültig ist. Der bisherige Kontrakt hatte eine Laufzeit bis 2024.

"Ich spüre viel Wertschätzung und habe hier in Darmstadt ein super Umfeld für meine Entwicklung. Ich schätze das Vertrauen des Vereins und insbesondere des Trainerteams und bin mir sicher, dass ich dadurch mein Niveau weiter verbessern werde", wird Riedel auf der Vereinswebsite zitiert. "Mein Ziel ist es, den erfolgreichen Weg fortzuführen und weiter an meinem Spiel zu arbeiten. Ich freue mich auf die nächsten Jahre bei den Lilien und mit der Mannschaft."

Riedel kommt bisher auf 24 Zweitligaspiele und zwei DFB-Pokalpartien. In der aktuellen Saison lief er in 15 Punktspielen für die Lilien auf.

"Enorme Professionalität und Hingabe"

"Clemens Riedel weist trotz seines jungen Alters bereits eine enorme Professionalität und Hingabe für seinen Job auf. Er ist sehr akribisch in der Trainingsvor- und Trainingsnachbereitung, hat dazu körperlich zugelegt", sagt Trainer Torsten Lieberknecht. "Auch in den Spielen bringt er - obwohl dies seine erste 'richtige' Saison bei den Profis ist - bereits viel Reife mit, zeigt sich zugleich demütig und wissbegierig. Ich freue mich sehr, dass Clemens weiß, was er am Verein hat und Darmstadt 98 der optimale Klub für seine Weiterentwicklung ist."

Für uns stand außer Frage, dass wir mit ihm den Vertrag unbedingt ausdehnen wollten. Carsten Wehlmann

Auch Carsten Wehlmann freut sich darüber, den Youngster länger an den Klub gebunden zu haben. "Clemens Riedel ist ein hervorragendes Beispiel, dass man als Jugendspieler bei den Lilien den Sprung in den Profi-Bereich schaffen und sich dort auch etablieren kann, wenn man einen klaren Fokus sowie großen Willen mitbringt und bereit ist hart zu arbeiten", so der Sportliche Leiter der Darmstädter. "Clemens ist bereits in der vergangenen Saison als U-19-Spieler auf Einsätze bei den Profis gekommen und zeigt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich, dass er einen weiteren Sprung gemacht hat. Für uns stand daher außer Frage, dass wir mit ihm den Vertrag unbedingt ausdehnen wollten."