"Enorm viel Potenzial": Steinbach Haiger holt Owusu

Der TSV Steinbach Haiger verpflichtet Dennis Owusu vom abgestiegenen FC Gießen. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2024.

"Ich freue mich sehr über die Zusage von Dennis. Wir haben ihn schon länger auf der Liste, weil er enorm viel Potenzial mitbringt und dazu ein Spieler aus der Region ist", erklärt TSV-Trainer Ersan Parlatan in der Pressemitteilung.

Parlatan führt aus: "Er hat in der abgelaufenen Saison in Gießen viele Einsatzzeiten gehabt, was für seine Entwicklung wichtig war. Jetzt gilt es, Dennis in der täglichen Arbeit bei uns weiterzubringen." In der vergangenen Saison bestritt Owusu 35 Spiele in der Regionalliga Südwest und konnte fünf Torbeteiligungen sammeln.

Der 21-Jährige spielte für die Jugendmannschaften von der TSG Wieseck, dem 1. FSV Mainz 05 und dem SV Darmstadt 98. Im Herrenbereich lief er für die Zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth auf, eher er im Sommer 2021 zurück nach Gießen wechselte.