Enochs zur Regensburger Erfolgswelle: "Die Mannschaft findet immer Wege"

Nach acht Siegen in Serie steht Jahn Regensburg zusammen mit Dynamo Dresden an der Spitze in Liga drei. Coach Joe Enochs sprach über das Erfolgsrezept seines Teams - und das anstehende Gipfeltreffen.

24 Zähler aus den letzten acht Spielen, zumindest punktetechnisch hat Jahn Regensburg in der 3. Liga Perfektion erreicht. Der 2:0-Erfolg gegen den SSV Ulm am Sonntagabend war der jüngste in der Siegesserie des Teams von Joe Enochs, welche mit dem 1:0 in Aue Anfang Oktober begann.

Mit Mannschaften wie Dynamo Dresden dazustehen, ist schon etwas schönes für uns. Joe Enochs

Woran es liegt, dass der Jahn seine Erfolgswelle einfach immer weiter reitet? "Das fragen wir uns auch", schmunzelte Coach Enochs nach Abpfiff am "MagentaSport"-Mikrofon. Am Anfang der Saison hätte der 52-Jährige sich "das nicht vorstellen können. Nach acht Siegen hintereinander mit Mannschaften wie Dynamo Dresden dazustehen, ist schon etwas schönes für uns." Punktgleich mit dem Tabellenführer aus Sachsen stehen die Regensburger nun auf Platz zwei, mit schon zehn Zählern Abstand auf Rang vier.

Regensburg bleibt "bodenständig"

Doch trotz des Höhenflugs sei das aktuelle Team der Stunde in Liga drei "bodenständig" geblieben. "Sie arbeiten jeden Tag und wissen: solche Spiele sind ganz schwer. Solche Mannschaften kommen hier her und sind sehr selbstbewusst. Die Mannschaft findet immer Wege, zu gewinnen. Es ist eine schöne Geschichte", freute sich Enochs über den Arbeitssieg gegen bemühte Spatzen.

Für Fans der 3. Liga kommt die anstehende Länderspielpause nun zum denkbar ärgerlichsten Zeitpunkt, findet am kommenden 16. Spieltag doch das Gipfeltreffen in Dresden statt. "Ich freue mich wahnsinnig für die Mannschaft, dass wir solche Spiele bestreiten dürfen", blickte Enochs auf das Topspiel. "Wir werden in Dresden versuchen, unsere Leistung zu bringen, sodass wir eine Chance haben. Sie bringen eine unheimliche Wucht zu Hause, die 30.000 Zuschauer die da im Stadion sind. Für mich ist es ein Highlight der Saison."

Beste Vorzeichen fürs Gipfeltreffen

Trotz des eindrucksvollen Gegners: Regensburg fährt mit breiter Brust nach Sachsen. "Wir wollen unsere Serie beibehalten, ich traue unserer Mannschaft alles zu. Wir wissen, dass Dresden eine klasse Mannschaft ist. Sie sind sogar noch besser als letzte Saison." Besser könnten die Vorzeichen für das Topspiel kaum sein: Regensburg mit acht Siegen in Folge, Dresden ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen - eine dieser Serien wird am 26. November reißen.