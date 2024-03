Enochs: "Wir sind immer noch die Gejagten"

Am vergangenen Wochenende verlor Jahn Regensburg die Tabellenführung an Ulm. Für Trainer Joe Enochs ändert das trotz schrumpfenden Vorsprungs nichts an der Ausgangslage im Aufstiegsrennen.

Joe Enochs schwor sein Team auf eine heiße Endphase der Saison ein. IMAGO/Zink