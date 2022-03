Enochs' Warnung trotz "schönem Polster"

Der FSV Zwickau kann sich mit einem Sieg im Nachholspiel beim SC Verl von den gröbsten Abstiegssorgen befreien. Joseph Enochs stehen wichtige Spieler zur Verfügung, der Trainer warnt seine Mannschaft aber dennoch.

Die Witterung dürfte dem Gastspiel des FSV Zwickau beim SC Verl diesmal nicht im Weg stehen, die eigentlich für den 27. Spieltag angedachte Partie war wegen eines unbespielbaren Rasens im Sportpark am Lotter Kreuz verschoben worden. Am Dienstag (19 Uhr) wird es trocken bleiben, mittlerweile trägt der SCV seine Heimspiele aber ohnehin in der Benteler-Arena in Paderborn aus. Im Stadion des Zweitligisten hat Zwickau die Chance, den Klassenerhalt in der 3. Liga so gut wie perfekt zu machen - mit einem Sieg würde das Polster auf Verl und Platz 17 zwölf Punkte betragen.

"Wir sehen uns in einer guten Ausgangslage, aber es ist immer noch nicht der sichere Klassenerhalt. Genau deswegen müssen wir gegen einen direkten Konkurrenten punkten", weiß FSV-Trainer Enochs, dass seine Mannschaft noch die restlichen Schritte für eine ruhige Restsaison machen muss. Die Tabellensituation hat sich unter der Woche derweil noch etwas mehr entspannt für Zwickau, den Schwänen wurde durch das Aus von Türkgücü München "nur" ein Punkt abgezogen, der Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt bis zu vier Zähler. "Wir dürfen uns jetzt nicht zu sicher fühlen, auch wenn wir ein schönes Polster haben", warnt Enochs davor, den SCV möglicherweise zu unterschätzen.

Gomez und Horn wieder Alternativen

Zusätzliches Selbstvertrauen nach dem Sieg in Duisburg (1:0) konnte der FSV am Wochenende im Landespokal sammeln, mit 5:0 schlug man den Sechstligisten SV Einheit Kamenz. Schlüsselspieler Mike Könnecke musste dort nach etwas mehr als einer halben Stunde angeschlagen vom Feld, der Oberschenkel zwickte. Am Montag gab Enochs jedoch bereits Entwarnung. "Er wurde rechtzeitig ausgewechselt, daher ist es nicht schlimmer geworden und er kann mit nach Paderborn fahren." Ebenso mit dabei sein können Johan Gomez (im Pokal geschont) und Luca Horn, der noch in Duisburg angeschlagen gefehlt hatte.

Dass Zwickau in dieser Spielzeit den Klassenerhalt relativ früh klar machen kann, sieht Enochs als Belohnung für die Ruhe, die im Umfeld herrscht. "Wir haben in den letzten dreieinhalb Jahren kontinuierlich gearbeitet und waren auch in der Lage, Krisenzeiten zu überstehen. Auch mir wurde da die Zeit gegeben, was nicht selbstverständlich ist. Das gibt der Mannschaft auch eine Stärke", so Enochs, der seit 2018 beim FSV als Cheftrainer agiert und vor zwei Wochen noch mit seiner Mannschaft die vierte Niederlage in Serie verkraften musste.

Gelingt Zwickau am Dienstag die Revanche für das 1:3 im Hinspiel, dürfte es weiterhin ruhig bleiben - und Enochs zusätzlich Argumente für eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages sammeln.