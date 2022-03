Enochs vor Viktoria: "Eine gefährliche Situation"

Viktoria Berlin gegen FSV Zwickau: Am Mittwochabend treffen zwei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt aufeinander.

Der FSV verspielt gerade seine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf. Das 1:3 gegen Osnabrück war die vierte Niederlage in Folge - das war unter Trainer Joe Enochs zuvor noch nie passiert. Den Elf-Punkte-Abzug gegen Türkgücü schon eingerechnet, sind es nur noch fünf Zähler auf Rang 17, den mit dem FSV Zwickau der heutige Gegner und direkte Konkurrent belegt. "Wir haben eine gefährliche Situation", sagte Enochs. "Ich glaube trotzdem, dass meine Mannschaft intakt ist und sie schon in Berlin ein anderes Gesicht zeigt."

Das wäre nicht ganz unwichtig, schließlich stehen wegweisende Wochen an. Nach der Viktoria warten mit Duisburg und Verl die nächsten Teams aus dem Tabellenkeller.

Der noch höhere Druck liegt allerdings bei den Berlinern, die aus den vergangenen zehn Partien nur zwei von möglichen 30 Punkten holten. Viel vorgenommen hatten sie sich gegen 1860 München, schließlich sollte der Premierensieg im Jahr 2022 und der erste Heimerfolg seit dem 30. Oktober (2:1 gegen Dortmund II) her. Doch gefeiert hat bei der 0:2-Niederlage erneut nur der Gegner. Dabei hatte der neue Trainer das System von 3-4-3 auf 4-4-2 geändert, "um in der Defensive kompakter zu agieren", so Farat Toku. Doch der Plan, so lang wie möglich die Null zu halten, hielt gerade mal drei Minuten, als Kapitän Björn Jopek einen Schussversuch Erik Talligs abfälschte. Nach dem von Lukas Pinckert an Stefan Lex verursachten Foulelfmeter war die Partie frühzeitig entschieden (20.).

Im zweiten Abschnitt blieb Viktoria ohne jegliche Annäherung an das gegnerische Gehäuse, sodass lediglich Torwart Julian Krahl und der Chancenwucher der Sechziger ein Debakel verhinderten. Kimmo Hovi tauchte nach dem Ausfall von Lucas Falcao (Oberschenkelprobleme) erstmals in dieser Saison in der Startelf auf, doch der Finne konnte sich nicht in Szene setzen.