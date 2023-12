Enochs verlängert vorzeitig

Joe Enochs hat seinen Vertrag bei Jahn Regensburg vorzeitig verlängert. Der Coach der Oberpfälzer unterzeichnete einen neuen Kontrakt, der bis Juni 2026 gültig ist. Enochs hatte den Jahn im vergangenen Mai übernommen, aber in drei Spielen nicht in der 2. Liga halten können. Momentan befindet sich der US-Amerikaner mit seinem Klub auf Aufstiegskurs in der 3. Liga.