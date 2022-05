Enochs und Zwickau gehen in ein gemeinsames fünftes Jahr

Joe Enochs wird auch in der kommenden Saison den FSV Zwickau trainieren. Der 50-Jährige verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

"Ich freue mich sehr, dass es für mich hier in Zwickau weitergeht", wird Enochs auf der FSV-Website zitiert. "Das Trainerteam funktioniert einwandfrei und das Team um das Team ist wirklich sehr, sehr gut."

Klassenerhalt und Sachsen-Pokal genießen oberste Priorität

Enochs heuerte im Sommer 2018 bei den Schwänen an und hielt diese vier Mal in Folge in der 3. Liga. Auch für die Spielzeit 2022/23 räumt Enochs dem Klassenerhalt wieder oberste Priorität ein. Angesichts der finanziellen Gegebenheiten beim FSV wird die Aufgabe "im kommenden Jahr noch schwieriger", sagte Enochs: "Ich bin aber optimistisch, dass wir das hinbekommen." Daneben will er mit seinem Team aber auch im Sachsen-Pokal neu angreifen, nachdem in dieser Saison im Halbfinale bei Regionalligist Chemie Leipzig (4:5 i.E.) Endstation war.

Die Vertragsunterschrift von Enochs wertete FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth als "absolut positive Nachricht, nicht nur für den sportlichen Bereich, sondern für den gesamten Verein sowie unser gesamtes Umfeld".