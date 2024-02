Enochs über Jubiläumssieg: "Zeigt mir, dass ich sehr alt bin"

Jahn Regensburg nutzte die Patzer der Konkurrenten aus und vergrößerte durch einen Erfolg in Duisburg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze. SSV-Coach Joe Enochs feierte ein Jubiläum.

Denn für den US-Amerikaner war der 1:0-Erfolg beim MSV Duisburg der 100. Sieg als Trainer in der 3. Liga. So richtig darüber freuen wollte er sich aber nicht: "Für mich der 100. Sieg - das zeigt mir, dass ich sehr alt bin", sagte er bei "Magenta Sport".

Enochs ist der fünfte Trainer in der Geschichte der 3. Liga, der diese Marke an Siegen erreicht. "Rekordsieger" ist der aktuelle Aue-Coach Pavel Dotchev, der 137 Siege feierte und mit 335 Spielen für Paderborn, Sandhausen, Münster, Rostock, Viktoria Köln, Duisburg und Aue auch der Rekordtrainer der 3. Liga ist. Der erst kürzlich bei Waldhof Mannheim geschasste Rüdiger Rehm fuhr 110 Siege in 251 Partien (Ingolstadt, Wiesbaden, Großaspach, Waldhof) ein, Stefan Krämer kommt in 286 Spielen (Bielefeld, Cottbus, Erfurt, Uerdingen, Magdeburg, Meppen) auf 105 Siege und Jens Härtel weist bei 208 Matches für den 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock 101 Siege auf.

Durch den Erfolg nutzte der SSV die Patzer der Konkurrenten aus und hat nunmehr sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Dynamo Dresden, der beim FC Ingolstadt mit 1:2 den Kürzeren zog. Dem Dritten Ulm sind die Oberpfälzer bereits auf elf Punkte enteilt. "Ich freue mich für die Mannschaft. Ich freue mich, dass wir in Regensburg gute Arbeit leisten", lobte Enochs.

Enochs gab auch sein Erfolgsgeheimnis preis: "Die einfachen Sachen perfekt zu machen", sagte der 52-Jährige, "das versuchen wir immer den Spielern einzutrichtern". Diese setzen die Vorgaben auch gut um, sagte Enochs angesichts des achten Auswärtssiegs und des insgesamt neunten Spiels ohne Gegentor.

Enochs: "Ich hab sowieso keine Haare mehr zu verlieren"

Allerdings hatte Enochs am Auftritt in Duisburg doch etwas zu bekritteln. Denn nach dem Treffer von Elias Huth in der 35. Minute verpasste es der Jahn, bei den sich bietenden Konterchancen den Sack eher zuzumachen und bei Enochs für eine Beruhigung der Nerven zu sorgen. Sauer war der Coach seinen Spielern deswegen aber nicht: "Ich hab sowieso keine Haare mehr zu verlieren, von daher ist es okay."