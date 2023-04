Enochs stellt sich Drittligaklubs zur Verfügung: "Habe viel zu bieten"

Joe Enochs will wieder auf die Trainerbank. Nachdem der US-Amerikaner Anfang Februar beim FSV Zwickau entlassen wurde, hat der 51-Jährige eine Art Bewerbung an die Drittligavereine abgegeben. Bestenfalls sollte sein künftiger Klub ein etwas größeres Portemonnaie als das der Schwäne bieten.

Joe Enochs hat keine Lust auf eine lange Auszeit. Der Ex-Coach des FSV Zwickau - erst Anfang Februar wurde der 51-Jährige nach über vier Jahren bei den Schwänen entlassen - will wieder an die Seitenlinie. Wie es in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" heißt, nutzt der US-Amerikaner gerade die Zeit, um sich für seinen kommenden Trainer-Job vorzubereiten. Vor Ostern geschah dies infolge einer Hospitanz bei Fortuna Düsseldorf. Diese hatte sich ergeben, weil Enochs den Fortuna-Coach Daniel Thioune noch aus Osnabrücker Zeiten kannte.

„Für mich war es einfach wichtig, seine Strukturen zu sehen, wie er dort arbeitet", berichtet Enochs in der NOZ von seinem Besuch. Ein Einblick, der beim gebürtigen Kalifornier gewaltig Eindruck hinterließ. "Zwei Co-Trainer, ein zusätzlicher Video-Analyst, mehr Physiotherapeuten und top Bedingungen auf dem Trainingsplatz - das war nicht eine, sondern eher zwei Klassen besser als in Zwickau."

Gründe für das Nein zu Oldenburg

Nach der langen Zeit bei den Schwänen war die Luftveränderung für Enochs Gold wert. "Auch wenn man versucht, sich weiterzubilden, schwimmt man letztendlich in seiner Suppe“, offenbart der Trainer. "So schnell wie möglich" will Enochs wieder als Coach arbeiten. Besonders gut kann sich Enochs die Rückkehr in sein bewährtes Gefilde der dritten Liga vorstellen.

In keiner Spielklasse kann Enochs mehr Erfahrung (254 Spiele) vorweisen. Ein Angebot vom VfB Oldenburg schlug er bereits aus. "Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Mir fällt die Vorstellung schwer, nach fast fünf Jahren in Zwickau, wo ich mich wohlgefühlt und gern gearbeitet habe, in einen harten Abstiegskampf zu gehen mit Zwickau als Kontrahent“, begründet Enochs die Entscheidung.

Dritte Liga wird präferiert - USA eine Möglichkeit?

Enochs hat eine mehr oder weniger genaue Vorstellung von seinem künftigen Arbeitgeber. "Ich habe viel zu bieten. Ich habe viel Erfahrung in der 3. Liga und kenne mich dort aus. Es ist mein Traumjob und ich werde alles dafür tun, schnellstmöglich einen Verein zu bekommen, bei dem dann beide Parteien profitieren. Es sollte ein Schritt sein, wo man ein paar mehr Möglichkeiten hat als in Zwickau."

Eine Zukunft außerhalb Deutschlands schließt der US-Amerikaner hingegen nahezu aus. "Ich würde nie nie sagen. Wir sind in einer Lage, wo die Kinder aus dem Haus raus sind." Enochs gibt aber zu Bekenntnis: "Wir sehen uns in Deutschland.“