Enochs: "Sie waren einfach besser als wir"

Der Hallesche FC beendet die kräftezehrende englische Woche mit einem 2:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau. Stürmer Elias Huth zeigte sich zufrieden, doch auch Zwickaus Coach Joe Enochs war stolz auf sein Team.

Es war das dritte Spiel in sieben Tagen für den Halleschen FC, dementsprechend freute sich Angreifer Huth nach dem Abpfiff des 2:0-Sieges des HFC über die verdiente kommende Pause: "Nach so einer englischen Woche ist nicht nur der Kopf platt, sondern natürlich auch die Beine. Jetzt haben wir die nötige Zeit, um uns auszuruhen", so der 25-Jährige. Nach dem Remis gegen Verl am vergangenen Samstag und dem Sieg gegen Türkgücü am Dienstag hat Halle in der letzten Woche Sieben Punkte eingefahren und sich so auf den 13. Platz der 3. Liga vorgeschoben. Damit ist ein wichtiger Abstand von sechs Punkten zu den Abstiegsplätzen hergestellt.

Huth trifft gegen Ex-Klub

Für Huth ging es gegen seinen Ex-Klub, der Stürmer lief von 2019 bis 2020 selbst für den FSV auf: "Heute war ein besonderes Spiel, ich habe eine tolle Zeit in Zwickau erlebt", erklärte er nach dem Abpfiff. "Trotzdem wollten wir heute gewinnen. Wir haben uns die drei Punkte vorgenommen und ein gutes Spiel abgeliefert. Wir haben das ziemlich souverän gezogen heute", freute sich der Angreifer, der sein Team bereits in der sechsten Minute in Führung brachte.

Das ist FSV Zwickau und da bin ich stolz drauf. Joe Enochs

Auf der Gegenseite ärgert man sich über die zweite Niederlage in den letzten drei Spielen, dennoch war Zwickaus Trainer Joe Enochs zufrieden mit der Leistung seines Teams: "In der ersten Halbzeit waren sie einfach besser als wir. Sie kamen besser in die Zweikämpfe, unsere Mannschaftsteile standen zu weit auseinander", so der 50-Jährige. "Wir hatten in der zweiten Halbzeit unsere Chancen, aber uns hat heute die Präzision gefehlt. Trotzdem haben wir alles versucht, bis zur letzten Sekunde. Das ist FSV Zwickau und da bin ich stolz drauf."