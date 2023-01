Enochs schlägt Alarm: "Wir vergessen genau das, was wichtig ist"

Der FSV Zwickau hat den Befreiungsschlag verpasst, stattdessen stecken die Sachsen nach dem 1:3 in München tiefer im Abstiegskampf. Cheftrainer Joe Enochs schlägt Alarm.

Viel vorgenommen hatten sich die Schwäne vor dem Krisengipfel beim TSV 1860 München. Speziell nach der Niederlage am vergangenen Spieltag, beim Auftakt in das neue Jahr gegen den VfB Oldenburg (0:1), wollten die Westsachsen den Turnaround bei strauchelnden Löwen schaffen. Doch sämtliche Vorhaben waren nach 28 Sekunden über den Haufen geworden, Raphael Holzhauser brachte die Hausherren in Führung. "Wir kriegen das erste Gegentor, ohne den Ball berührt zu haben", ärgerte sich Dominic Baumann bei "MagentaSport". "Das darf uns so nicht passieren. Je länger wir die Null hier halten, umso ekliger wird’s für 1860."

Es passierte jedoch das genaue Gegenteil: Vom frühen Tor euphorisiert, lieferte Zwickaus Gegner eine furiose erste Hälfte ab. Nach sieben Minuten stand es 2:0, kurz vor der Pause fiel das dritte Tor. "Natürlich haben wir das Spiel in der ersten Hälfte verloren", räumte Baumann ein, der selbst erst nach der Pause ins Spiel kam und immerhin noch das 1:3 erzielen konnte.

Für seinen Trainer Joe Enochs war die erste Hälfte ein Sinnbild der aktuellen Probleme seiner Mannschaft. Angesichts des schlechtesten Angriffs der Liga (16 Tore) spreche man zwar ständig von der Offensive - aber: "Wir vergessen genau das, was wichtig ist: Dass wir hinten einfach spielen und die Zweikämpfe annehmen", ärgerte sich Enochs, der mit seinem Team hart ins Gericht ging, die Entstehung des 0:1 kritisierte, vor allem aber am 0:2 viel auszusetzen hatte: "Wir haben fünf Chancen, das Ding zu retten und tun es nicht", sagte der US-Amerikaner. "Wir können über Taktik und alles sprechen - aber wenn wir das nicht auf den Platz bringen ..."

Seinen ersten Impuls, die Umstellung auf Viererkette und die Herausnahme von Jan Löhmannsröben, der beim 0:2 sehr unglücklich aussah, wollte Enochs nicht überwerten. "Ich mag den Löh. Aber wir brauchen halt Punkte." Es habe aber, trotz der wütenden Reaktion des Defensivroutiniers, der erst gegen einen Gegenstand an der Seitenlinie getreten hatte und dann Richtung Kabine abmarschiert war, einen Handshake und damit kein Zerwürfnis während des Spiels gegeben.

Winter-Neuzugänge bleiben ein Thema

Für Einzelschicksale scheint allerdings sowieso kein Platz in Zwickau zu sein. Zu viel steht beim FSV auf dem Spiel, nun geht es gegen die direkten Konkurrenten Halle und Meppen, die ebenfalls in der Abstiegszone stehen. "Da müssen wir raus, da wollen wir raus. Dann müssen wir dafür alles tun", so Baumann.

Womöglich auch abseits des Rasens. Winter-Neuzugänge bleiben ein Thema. "Wir kommen mit 20 Mann und drei Torhütern her. Das ist nicht einfach", sagte Baumann. Und auch Enochs kündigte an: "Natürlich werden wir mit Toni (Wachsmuth, Zwickaus Manager, Anm. d. Red.) sprechen." Wirtschaftliche Zwänge lassen dem Drittligisten allerdings auch in dieser Transferphase kaum große Sprünge machen. Drum nahm Enochs sich und die Mannschaft in die Pflicht: "Die Spieler, die auf dem Platz stehen, stehen in Verantwortung mit dem Trainerteam."