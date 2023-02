Enochs-Nachfolger gefunden: Zwickau holt Thielemann als neuen Chefcoach

Der FSV Zwickau hat einen Nachfolger für den entlassenen Joe Enochs gefunden: Ronny Thielemann soll die Schwäne vor dem Abstieg bewahren.

Wie der FSV Zwickau am Samstagvormittag mitteilte, wird Thielemann neuer Cheftrainer. Der 49-Jährige hat seinen Vertrag unterschrieben und wird am Montag offiziell vorgestellt. Am Dienstag soll er dann erstmals das Training bei den Westsachsen leiten. Thielemann tritt damit die Nachfolge von Joe Enochs an. Der US-Amerikaner war gemeinsam mit Sportdirektor Toni Wachsmuth am Montag vergangener Woche beurlaubt worden.

Für Thielemann ist es sein erstes Engagement als Chefcoach. Der ehemalige Profi (39 Bundesligaspiele für Energie Cottbus und Hansa Rostock, 13 Zweitligapartien für Cottbus und Carl Zeiss Jena) machte sich seit 2014 vor allem einen Namen als Assistent von Jens Härtel beim 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock. Bei Magdeburg übernahm er in der Saison 2011/12 interimsweise für wenige Partien. In Rostock wurde Thielemann gemeinsam mit seinem Chef Härtel im November 2022 von seinen Aufgaben entbunden. Sein Vertrag bei den Nordostdeutschen hatte aber weiter Gültigkeit und wurde nun endgültig aufgelöst.

Schwieriges Debüt für Thielemann: Kellerduell in Bayreuth

Das Debüt für Thielemann hat es in sich: Am kommenden Samstag (14 Uhr) reisen die Schwäne zum Kellerduell bei der SpVgg Bayreuth. Auch am 23. Spieltag erwartet Zwickau eine schwere Aufgabe: Der FSV empfängt am heutigen Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) den souveränen Spitzenreiter SV Elversberg. Dieser reist mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge nach Zwickau - in den letzten drei Partien kassierte die SVE nicht einmal ein Gegentor.