Enochs nach erstem Rückschlag: "Entscheidend ist, wie stehen wir wieder auf?"

In der Vorwoche musste Jahn Regensburg trotz seiner "besten Saisonleistung" die erste Niederlage hinnehmen. Beim Gastspiel in Aue ist Trainer Joe Enochs nun auf die Reaktion seiner Mannschaft gespannt.

Nach dem Abstieg ging Jahn Regensburg in der Vorwoche erstmals in der laufenden Spielzeit als Verlierer vom Platz - und das, obwohl der Jahn mehr als doppelt so viele Torschüsse abgab als Gegner Sandhausen (27:12). Dementsprechend lag in der Trainingswoche der Fokus auf dem Torabschluss, wie Mittelfeldspieler Rasim Bulic dem Vereins-TV verriet.

Ansonsten wollen die Regensburger die Leistungen aus der Vorwoche am Sonntagabend gegen Aue (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bestätigen. "Wir haben gegen Sandhausen die bisher beste Saisonleistung abgeliefert", erklärte SSV-Trainer Joe Enochs im Interview mit "TAG24" und schob gleich hinterher: "Jetzt ist entscheidend, wie stehen wir nach diesem ersten Rückschlag wieder auf?"

Aue hat gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die nie aufsteckt und sehr gut organisiert ist. Joe Enochs

Die gleiche Aussage könnte auch Pavel Dotchev, Trainer von Aue, tätigen. Denn die Veilchen verließen ebenfalls am vergangenen Spieltag in Dresden den Platz erstmals als Verlierer. Dennoch beeindruckte der FCE Enochs, der die Partie im Stadion verfolgte. "Vor allem nach dem Seitenwechsel hat Aue gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die wirklich nie aufsteckt und sehr gut organisiert ist", so der 52-Jährige. Einen großen Anteil daran habe sein Gegenüber, der "genau der Richtige an der Seitenlinie" sei. So habe der Bulgare die Mannschaft im letzten Jahr wieder "in die Spur gebracht und eine Achse gefunden, die seine Mannschaft stark macht."

Trotz des guten Starts des kommenden Gegners (Aue holte bislang durchschnittlich zwei Punkte pro Partie) wird sich der Absteiger beim Gastspiel im Erzgebirge nicht verstecken. "Wir werden genau wie in den anderen Spielen spielen. Viel pressen und viel laufen", gab Bulic die Herangehensweise vor.

Sollte es letztendlich dennoch den nächsten Rückschlag geben, dürfte trotz sieben Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz weiterhin keiner unzufrieden mit der bisherigen Saison sein. "Es ist allen klar, dass die Mannschaft Zeit und Geduld benötigt, weshalb das Saisonziel lautet, in der Liga anzukommen und sie anzunehmen", erläuterte Enochs.