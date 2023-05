Enochs' Mission schon gescheitert? "Der Impuls hat nicht gezündet"

Die 1:5-Klatsche gegen den HSV hat die Abstiegssorgen bei Jahn Regensburg massiv vergrößert. Der Trainerwechsel zu Joe Enochs scheint verpufft. Ist der Abstieg noch abzuwenden?

"Nachher ist man immer klüger", hatte Hans Rothammer (Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg) angesprochen auf sein Treuebekenntnis zu Selim Mersadbegovic nach dessen Freistellung gesagt. Mit Feuerwehrmann Joe Enochs, der ligaunabhängig unterschrieb, verschoss Regensburg dann die "letzte Patrone" im Abstiegskampf - und verfehlte im ersten Anlauf das Ziel deutlich.

HSV-Lawine kommt unerwartet

Die 1:5-Abreibung gegen den HSV kam einer Vorentscheidung im Keller gleich, fünf Zähler trennen den SSV bei zwei ausbleibenden Spielen vom Relegationsplatz. "Dieser Impuls hat zumindest in der ersten Halbzeit nicht gezündet", hielt Rothammer nach einem "ganz bitteren Nachmittag" gegenüber "Sky" fest und gestand ein: "Wir hatten das so nicht erwartet."

Eigentlich, so der Plan, hätte jener verpuffte Impuls, "alles aus der Mannschaft rausholen" sollen. Bevor dies aber passieren konnte, hatten die Rothosen den SSV bereits mit 4:0 überrollt. "Der HSV hat in der ersten Halbzeit überragend gespielt und uns unglaublich schnell den Stängel gezogen", befand Rothammer.

Es geht für alle um sehr, sehr viel und deswegen wirkt das manchmal ein bisschen gehemmt. Joe Enochs

Dass es zu diesem Totalausfall kam, erklärte Enochs nach Abpfiff tatsächlich zum Teil auch mit seiner Verpflichtung, oder viel mehr dem Abschied seines Vorgängers: "Die Spieler sind auch Menschen. Mersad hat 17 Jahre alles für den Verein gegeben, das ist nicht immer einfach wegzustecken. Wir sind alle keine Maschinen." Zusätzlich sei bei einigen Akteuren der Wille vielleicht auch zu groß. "Die Mannschaft liebt es, hier zu spielen. Es geht für alle um sehr, sehr viel und deswegen wirkt das manchmal ein bisschen gehemmt."

Eine Blockade zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn die Gemengelage im Keller ist klar. Oder, um es mit Rothammers Worten zu sagen: "Jeder kann die Tabelle lesen. Es müsste ein kleines Wunder passieren, dass wir das noch schaffen." Ein Wunder, das gerade für ihn nicht zu vernachlässigen wäre. Schließlich zählt er an erster Stelle zu den Personalien, für die es um sehr viel geht. Am 30. Juni endet seine laufende Amtszeit.

Rothammer bietet seinen Platz an

Im Verlauf der Rückrunde hatte Rothammer noch zu Protokoll gegeben, für eine weitere Periode zur Verfügung stehen zu wollen. "Die Situation war eine andere, wir standen auf Platz 12", ordnete er sein Angebot nach dem Spiel gegen den HSV nun aber neu ein, betonte aber zugleich, niemand zu sein, "der das sinkende Schiff verlässt".

Dennoch stelle er das Wohl des Vereins über sein eigenes: "Im Moment ist es so, dass wir in einer Krise stecken und die Saison aufarbeiten müssen. Wenn ich dafür gebraucht werde, stehe ich zur Verfügung. Wenn ich nicht dafür gebraucht werde, räume ich selbstverständlich meinen Platz."

Es hängt also viel an den nächsten beiden Partien des SSV. Bei Eintracht Braunschweig geht es für Regensburg am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits um alles. Kapitän Benedikt Gimber nimmt sein Team daher in die Pflicht - egal, wie der Abstiegskampf an den letzten beiden Spieltagen ausgeht: "Solange alles möglich ist - und auch, wenn es nicht mehr möglich ist - müssen wir alles rausholen, was in uns steckt. Das sind wir allen schuldig." Ob das die Hemmungen seiner Kollegen löst? Spätestens im Nachgang werden sie beim Jahn klüger sein.