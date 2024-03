Enochs lobt Schönfelder - und betont Wichtigkeit der spielfreien Zeit

Bevor die Regensburger ihre "unglaublich wichtigen" freien Tage genießen konnten, testeten sie gegen WSG Tirol. Unter anderem wusste Oscar Schönfelder auf ungewohnter Position zu überzeugen.

Nur zwei Siege aus zehn Spielen - zuletzt sechsmal in Folge sieglos. Die Länderspielpause kam für Regensburg, das in diesem Jahr einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz verspielte und nun selbst auf drei Rang steht, sicherlich nicht ungelegen. Doch bevor es ins fußballfreie Wochenende ging, stand am Donnerstag noch ein Testspiel auf dem Programm: Regensburg trennte sich mit 1:1 von der WSG Tirol.

Joe Enochs gab mit Andreas Geipl, Florian Ballas sowie Rasim Bulic gleich drei Stammspielern eine Pause, allerdings standen andere etablierte Stützen auch im Sportpark am Kaulbachweg auf dem Platz. So beackerte unter anderem Konrad Faber, der in der laufenden Spielzeit noch keine Drittliga-Minute verpasste, in der ersten halbe Stunde die rechte Seite - und sorgte in der 18. Minute für das 1:0. "Koni hat sehr viele tiefe Läufe in den 30 Minuten gemacht, in denen er gespielt hat", erklärte Enochs im Interview mit dem Vereinsmedium.

Generell gefiel dem Coach der dominante Auftritt seines Teams: Enochs lobte gleich mehrere Akteure. Unter anderem Oscar Schönfelder. Der eigentlich auf den offensiven Außen beheimatete 23-Jährige agierte diesmal als Linksverteidiger (auf dieser Position spielte er in der aktuellen Spielzeit bislang zweimal) und zeigte eine "sehr, sehr gute" Leistung. "Er hat auf der Position sogar noch offensiver gewirkt", stellte der Jahn-Trainer fest.

Bevor die Vorbereitung auf die letzten acht Saisonspiele - im Speziellen auf das kommende Heimspiel gegen Halle (30. März, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) - am Montag startet, sollen die Regensburger am Wochenende "den Kopf frei bekommen". "Wir wollen den Reset-Knopf drücken. Diese zwei, drei Tage frei sind für die Jungs unglaublich wichtig", so Enochs.