Enochs hofft auf Verunsicherung beim FCS

Der FSV Zwickau steht seit Wochen hinten stabil, geizt aber mit Toren. In Saarbrücken soll sich Letzteres ändern.

Nur in vier von elf Partien traf der FSV, kassierte in den vergangenen fünf Partien allerdings auch nur drei Tore. Beim Auswärtsspiel in Saarbrücken erhofft sich Trainer Joe Enochs mehr Gefahr vor dem gegnerischen Kasten, muss aber auch umbauen.

Mike Könnecke rückt aufgrund Max Jansens Gelbsperre und des verletzungsbedingten Ausfalls von Yannik Möker neben Jan Löhmannsröben auf die Doppelsechs.

Enochs sieht es als "Chance für uns, dass wir vielleicht eine kleine Unsicherheit beim Gegner ausnutzen können". Der FCS hatte sich jüngst von Trainer Uwe Koschinat getrennt und wird aktuell von Manager und Interimscoach Rüdiger Ziehl angeleitet.

Der Zwickauer Trainer erhofft sich von seiner Mannschaft in Zukunft wieder "mehr Gefahr bei Standardsituationen" und dass bei Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte auch Torchancen herausspringen. Und nicht nur die Stürmer seien dabei gefordert: "Das ist ein Mannschaftsding", so Enochs.