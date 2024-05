Enochs' Glaube: "Wir sind die Mannschaft für solche Spiele"

Schafft Jahn Regensburg den direkten Wiederaufstieg? In der Relegation zur 2. Liga plant der SSV, gegen Wehen Wiesbaden im Hinspiel vor heimischer Kulisse dafür den Grundstein zu legen.

Personell könnten die Voraussetzungen bei den Regensburgern in der Relegation am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im ausverkauften Jahnstadion für das Hinspiel optimaler sein: In Benedikt Saller fehlt einer der Anführer wegen einer Gelbsperre, in vorderster Front steht Elias Huth wegen einer Sprunggelenksverletzung gar für beide Duelle nicht zur Verfügung.

Verhaltener Optimismus bei Enochs

Extrem bitter sei dies, meint Joe Enochs, der aber wieder auf Kapitän Andreas Geipl sowie Konrad Faber zurückgreifen kann. Der Coach versprüht Optimismus - zumindest verhalten: "Wir sehen eine Chance, gegen Wehen Wiesbaden zuhause zu gewinnen", meinte der Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Damit wolle man den Grundstock für das Rückspiel am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) legen.

Seine positive Stimmung schöpft der US-Amerikaner aus einer guten Trainingswoche und guten Einheiten sowie aus der großen Motivation und Vorfreude seiner Schützlinge. Nun gelte es, dies auch auf dem Platz umzusetzen: "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung bringen werden."

Ob dies am Ende reichen werde, das "weiß keiner", fuhr Enochs fort, der im Gegner eine sehr robuste und bewegliche Mannschaft erkannt hat. Als eine der Stärken des Kontrahenten tituliert er auch die Innenverteidigung, in der "richtige Brecher" stünden, die auch offensiv bei Standards für Gefahr sorgen können.

Regensburg und Wiesbaden mit astreiner Relegationsbilanz

Einen Favoriten wollte Enochs nicht benennen, schließlich treffen auch zwei Teams mit astreiner Relegationsbilanz aufeinander: Der Jahn hat sich in seinen drei bisherigen Relegationsduellen genauso immer durchgesetzt (2003, 2012 und 2017) wie der SVWW (2019, 2023): "Ich bin der Meinung, dass Relegationsspiele unabhängig vom Saisonverlauf offen sind." Auch könne man diese Duelle nicht mit einem Saisonspiel vergleichen. Der 52-Jährige dachte an eigene Erfahrungen in seiner Profi-Laufbahn zurück: "Ich durfte als Spieler mehrere Relegationsspiele bestreiten. Das waren immer besondere Partien. Es sind immer sehr enge Spiele, wo Details entscheiden."

Details, bei denen er sein Team - vielleicht auch aufgrund der Historie - dann doch im Vorteil sieht: "Ich glaube, wir sind die Mannschaft für solche Spiele."