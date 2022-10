Enochs: "Da müssen wir besser werden"

Magere elf Punkte stehen auf dem Konto des FSV Zwickau, die Schwäne stecken im Abstiegskampf. Trainer Joe Enochs macht ein Problem aus.

Seit Sommer 2016 ist Zwickau fester Bestandteil der 3. Liga, Platz 5 nach dem Aufstieg war bislang die beste Platzierung, 2019/20 hielt der FSV erst am letzten Spieltag mit einem 0:0 in Mannheim die Liga. Aktuell sind die Schwäne auf Rang 18 notiert, die Lage nach dem Umbruch im Sommer ist äußerst ernst.

"Wir dürfen nicht verzweifeln, die Situation aber auch nicht schönreden", ließ Sportchef Toni Wachsmuth wissen, nachdem Zwickau am vergangenen Freitag zum fünften Mal in Folge sieglos blieb und das 0:1 gegen den SC Freiburg II durch ein Vermeij-Gegentor die dritte Niederlage in Folge bedeutete.

"Wir kämpfen, wir rackern, wir laufen", meinte Routinier Ronny König, der Ertrag ist aber übersichtlich: nur neun Tore in 13 Spielen - lediglich Schlusslicht Bayreuth hat weniger Treffer. Aber auch bei der von König angesprochenen "Mentalität braucht man mehr Klarheit", meinte Joe Enochs. "Wir haben wie zuletzt viele Torchancen gehabt, die wir ungenutzt lassen", macht der Trainer als Hauptproblem aus. "Da müssen wir besser werden."

Der Coach fordert, "unsere Fehler abzustellen, aber trotzdem, den Kopf oben zu behalten, den Kopf frei zu bekommen", denn schließlich steht der Gang nach Essen an. Enochs glaubt, dass die Schwäne unabhängig der derzeitigen Situation "nächste Woche in dieser engen Liga auch eine Chance in Essen haben, dieses Spiel zu gewinnen".