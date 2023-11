Enochs benennt drei Komponenten für Regensburgs Siegesserie

Jahn Regensburg feierte ein Last-Minute-Sieg bei 1860 München. Die Partie steht sinnbildlich für die Regensburger Siegesserie.

Tobias Eisenhuth nahm den Ball im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße in der zweiten Minute der Nachspielzeit im gegnerischen Strafraum noch mit der Brust runter und versenkte ihn anschließend überlegt mit der Hilfe des rechten Innenpfostens zum 1:0-Endstand im Netz.

Von möglicher Nervosität war beim 22-Jährigen also in dieser Szene wenig zu spüren, vielmehr wirkte er bei seinem ersten Drittligator völlig abgeklärt. Dass Eisenhuth den Ball aber nicht überhastet aufs Tor brachte, lag auch an einer vorangegangenen Fehleinschätzung. "Ich habe mich bei dem Zuspiel erst verschätzt und musste ihn dann mit der Brust annehmen", so der Mittelfeldspieler, "den Ball habe ich dann eher reingelegt als geschossen, sonst hätte er auch überall hinspringen können."

Siegesserie gibt Schwung

Die Partie bei 1860 München steht sinnbildlich für die aktuelle Situation der Regensburger. Wieder einmal durften die Jahn-Anhänger einen späten Treffer und einen knappen Sieg feiern - den siebten Erfolg in Serie. Fünf dieser Partien gewann der Absteiger mit einem Tor Unterschied. "Wenn ich da in der Kabine rumfrage, dann werden sich nicht viele melden und sagen, dass sie schon mal siebenmal am Stück gewonnen haben. Man merkt, das gibt uns Schwung.", erklärt Konrad Faber.

Seit geraumer Zeit sitzt auch Eigengewächs Max Meyer in der Kabine der Profis. Am Mittwoch unterschrieb der 17-Jährige, der seit U 11 im Verein spielt, seinen Profivertrag beim Drittligisten.

Der aktuelle Erfolg des Mannschaft liegt aus der Sicht des Trainers Joe Enochs an drei Komponenten. "Erstens sind die Jungs fit. Zweitens funktionieren unsere Einwechselspieler und machen den Unterschied. Die dritte Geschichte ist, dass wir an uns glauben, bis zur letzten Sekunde", wird der 52-Jährige vom Vereinsmedium zitiert. Seine Aussage spiegelt sich auch in der Statistik wider: Schon neun Treffer erzielte Regensburg in der Schlussviertelstunde - Ligabestwert.

Regensburg auf den Spuren der Rekord-Seriensieger

Durch diese Stärke führt Regensburg punktgleich mit Tabellenführer Dresden die 3. Liga souverän an. Sieben Zähler Vorsprung besitzen die Oberpfälzer bereits auf die drittplatzierten Essener. Am Sonntag (19.30 Uhr) kann die Enochs-Elf ein weiteres Zeichen im Aufstiegsrennen setzen: Denn Verfolger Ulm (Platz vier) gastiert im Jahnstadion.

Sollte der Jahn den achten Sieg in Folge einfahren, hätten in der Geschichte der 3. Liga nur noch zwei Teams eine längere Siegesserie. Karlsruhe feierte in der Spielzeit 2012/13 zehn Dreier in Folge und Saarbrücken gelangen 2010/11 neun Siege am Stück.