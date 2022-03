Engpass in der Defensive: Gamboa fällt weiter aus

Zunächst war die Rede von einem unklaren Testergebnis, am Mittwoch folgte die Bestätigung: Bochums Rechtsverteidiger Cristian Gamboa wird wegen COVID-19 gegen Borussia Mönchengladbach fehlen.

Auf eine Entspannung der personellen Situation hatte Trainer Thomas Reis vor dem Treffen mit Borussia Mönchengladbach am Freitagabend an der Castroper Straße gehofft. Doch daraus wird nichts. Schon beim Spiel am Sonntag in Frankfurt (1:2) hatte der VfL-Coach seine Defensive umbauen müssen. Auch gegen die Fohlen wird er improvisieren müssen.

Reis plant ohne Leitsch

Wegen einer Gelbsperre hatte Gamboa in Frankfurt pausiert, nun also fehlt der Nationalspieler Costa Ricas wegen COVID-19. Nicht der einzige Ausfall in der Bochumer Hintermannschaft. Innenverteidiger Maxim Leitsch, in der Vorwoche positiv getestet, konnte bisher noch nicht ins Training einsteigen. Er plane ohne Leitsch, sagte Thomas Reis am Rande des Trainings.

Weil auch Danilo Soares wohl weiter ausfallen wird, wird Reis wohl auf eine ähnliche Besetzung bauen müssen wie zuletzt in Frankfurt. Einzige feste Größe in der Viererkette ist damit Armel Bella Kotchap, der sich zuletzt allerdings in sehr ordentlicher Verfassung präsentierte. Die Plätze neben ihm dürften wie in Frankfurt Herbert Bockhorn und Kostas Stafylidis sowie Erhan Masovic einnehmen.

Weiterhin ebenfalls nicht dabei ist Danny Blum, der wegen muskulärer Probleme gegen Frankfurt kurzfristig passen musste und auch jetzt noch nicht fit ist. Zudem hat der VfL am Dienstag ja auch bekannt gegeben, dass Milos Pantovic und Robert Tesche ebenfalls positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Keine idealen Voraussetzungen für den Aufsteiger also, gegen Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenverbleib zu schaffen.