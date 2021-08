Englische Zweikampfhärte inklusive: Hannover verpflichtet Trybull

Hannover 96 hat Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld geholt. Von der Insel wechselt Tom Trybull ablösefrei an den Maschsee.

Trybull kommt von Premier-League-Klub Norwich City nach Hannover, wo er einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr erhält. Mit den "Canaries" hatte er sich am Donnerstag auf eine Vertragsauslösung geeinigt - eigentlich wäre er noch bis 2022 gebunden gewesen.

Der 28-Jährige war 2017 zu Norwich City - damals noch Zweitligist - gewechselt und schaffte mit dem von Daniel Farke trainierten Team 2019 den Aufstieg in die Premier League. In der vergangenen Saison war Trybull an die Blackburn Rovers verliehen.

"Die Zeit in England war für mich sehr prägend und hat mich als Person und Spieler wachsen lassen. Jetzt freue ich mich aber sehr darüber, wieder nach Hause zu kommen", erklärte Trybull am Freitag.

In Deutschland spielte der gebürtige Berliner schon für Hansa Rostock, Werder Bremen, St. Pauli und die SpVgg Greuther Fürth. Als Junioren-Nationalspieler absolvierte er insgesamt zehn Länderspiele für die deutsche U 17, U 18, U 19 und U 20.

"Tom ist ein Spieler, den schon immer seine strategischen Fähigkeiten und sein taktisches Verständnis ausgezeichnet haben", beschreibt 96-Sportdirektor Marcus Mann den Neuzugang. "In den vergangenen Jahren auf der Insel hat er sich die englische Zweikampfhärte angeeignet, sodass wir uns sehr freuen, dass wir ihn für unsere Mannschaft und Hannover 96 gewinnen konnten."

Trybull wird für die Niedersachsen mit der Nummer 6 auflaufen, muss sich nach seiner Einreise nach Deutschland aber erst einmal in Quarantäne begeben.