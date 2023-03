Englische Woche: Zwickau stehen wegweisende Spiele bevor

Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg gewann Zwickau gegen Verl wieder ein Drittliga-Spiel. Die Leistung wollen die Schwäne konservieren und in der englischen Woche möglichst wiederholen. Es geht gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Nur eines der letzten fünf Spiele konnte der FSV Zwickau gewinnen und steckt daher als Drittletzter mit 23 Punkten weiter tief im Abstiegskampf der dritten Liga fest. Doch die vergangenen beiden Partien dürften den Schwänen Hoffnung machen. Zunächst am vorletzten Spieltag das Torspektakel beim direkten Konkurrenten aus Bayreuth, wo man zwar schlussendlich mit 3:5 unterlag, einen 1:4-Rückstand in der Schlussphase aber beinahe noch aufholte. Am Samstag nun das Heimspiel gegen den SC Verl, bei dem die Sachsen defensiv stabil standen und bereits in Halbzeit eins den Weg zum 2:1-Heimsieg bereiteten. Nach einer Talfahrt von Platz 16 auf Platz 20 endlich wieder ein positives Signal, wie auch Torhüter Johannes Brinkies nach dem Spiel feststellte: "Das tut nach etlichen Wochen mal wieder richtig gut."

Sehnsucht nach Konstanz

Nun stehen wegweisende Tage für Zwickau an, die 3. Liga geht in eine englische Woche. Binnen acht Tagen sind die Schwäne dreimal gefordert - und treffen stets auf direkte Konkurrenz aus der unteren Tabellenhälfte. "Wir befinden uns vor drei ganz wichtigen Spielen, in denen wir wieder so eine Leistung abrufen müssen", gab Innenverteidiger Davy Frick gegenüber "Tag24" die Marschrichtung vor. Denn, so das Zwickauer Urgestein: "Wir brauchen den zweiten Sieg in Folge. Die Konstanz ist, was uns bislang gefehlt hat. Einem guten Spiel folgten gefühlt drei schlechte."

So soll also bestmöglich am Samstag (14 Uhr) der nächste Sieg folgen, wenn die auf dem Papier schwierigste Aufgabe ansteht. Es geht zum Auswärtsspiel gegen die acht Plätze und zwölf Punkte besser postierte Viktoria aus Köln. Nur drei Tage später folgt dann bereits das Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue (19 Uhr), bei dem eine ausverkaufte GGZ Arena erwartet wird. Die Veilchen haben vor der Niederlage gegen Dresden am Wochenende zuletzt drei Siege in Serie gefeiert und treten mit Selbstvertrauen die Reise ins gut 20 Kilometer entfernte Zwickau an.

Zum Abschluss des Tabellenkeller-Triples wartet dann am Sonntag (19. März, 14 Uhr) die Partie bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, die zum aktuellen Zeitpunkt nur einen Punkt mehr als die Schwäne auf dem Konto hat. Bis dahin möchte Zwickau aber schon am direkten Konkurrenten vorbeigezogen sein, denn an den abschließenden Spieltagen warten schwere Spiele. Nur noch zwei der kommenden zehn Gegner (Oldenburg und Essen) sind gegenwärtig nicht Teil der oberen Tabellenhälfte.