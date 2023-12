Insbesondere englische Fußballvereine haben einen eng getakteten Spielplan. Während die meisten Bundesligavereine, sofern sie nicht im internationalen Wettbewerb vertreten sind, einen wöchentlichen Rhythmus haben, spielen englische Teams häufig mehrmals die Woche.

Dies liegt unter anderem an den vielen Meisterschaftsspielen, aber auch diversen englischen Pokalwettbewerben. Deutsche Fußballspieler sind diese hohe Frequenz gar nicht gewohnt. Jeder Fußballfan hat dennoch schon einmal von der sogenannten "englischen Woche" gehört, die es auch hierzulande immer häufiger gibt.

Was ist die "Englische Woche"?

Eine Woche trägt dann den Namen "Englische Woche", wenn eine Fußballmannschaft gleich mehrere Spiele innerhalb von sieben Tagen bestreiten muss. Ursprünglich wurde der Begriff für drei Punktspiele innerhalb einer Woche (wie beispielsweise Sonntag, Mittwoch und Samstag) verwendet. Da vor allem englische Profivereine mehrmals innerhalb von sieben Tagen spielen, hat sich der Name "Englische Woche" im Fußballjargon etabliert.

Beispiel: Wenn ein Team am Samstag ein Meisterschaftsspiel bestreitet, dann am Mittwoch im Pokalspiel antreten muss und am darauffolgenden Samstag wieder für die Meisterschaft auf dem Spielfeld steht, wird von einer Englischen Woche gesprochen.

Englische Woche in England

In der Premier League duellieren sich 20 Teams, sodass es schon einmal vier Spieltage mehr gibt als in der deutschen Bundesliga. Dazu kommen diverse Pokalturniere wie "League Cup" oder "FA Cup", die den Spielplan weiter füllen.

Fun-Fact: Obwohl im Deutschen (und anderen nicht-englischsprachigen Ländern) ganz selbstverständlich der Begriff "Englische Woche" verwendet wird, bezeichnet im englischen Sprachraum niemand eine Woche als "English Week". Stattdessen nennt man diese "Three-Game-Week".

Englische Woche in Deutschland

In Deutschland gibt es pro Saison mehrere "Englische Wochen" mit regulären Spieltagen am Dienstag und Mittwoch. Sofern Teams international spielen, müssen sie in der Champions League oder Europa League sowieso wochentags antreten, sodass weitere "Englische Wochen" die Belastung für die Spieler erhöhen.