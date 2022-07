Englands Trainerin Wiegman fehlt gegen Nordirland

Sportlich läuft es für England bei der Frauen-EM bislang bestens, doch nun fehlt die Trainerin: Sarina Wiegman kann gegen Nordirland am Freitagabend nicht coachen.

Nach einem positiven Corona-Test wird Wiegman ihrem Team im dritten Gruppenspiel gegen Nordirland fehlen. Das gab der englische Fußballverband FA wenige Stunden vor dem Spiel bekannt. Die Niederländerin werde sich nun einige Zeit im Trainingslager erholen, hieß es.

Die Auswahl des EM-Gastgebers ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert - ihr Auftaktspiel gewannen die Three Lionesses 1:0 gegen Österreich, dann legten sie ein 8:0 gegen Norwegen nach.

Gegen die Nordirinnen wird England von Assistenztrainer Arjan Veurink betreut. Wiegman werde "aus der Ferne" mit den Spielerinnen und dem Betreuerstab in engem Kontakt bleiben und sobald wie möglich zurückkehren.

Das Viertelfinale der Engländerinnen findet am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Zweiten der "deutschen" Gruppe B statt. Dabei wird das Wiegman-Team am Samstagabend nach Brentford blicken, wenn sich dort Dänemark und Spanien in einem Endspiel um Platz zwei gegenüberstehen.