Englands Nullnummer, die Hochspannung verspricht: Vierkampf ums Achtelfinale

England verpasst mit einem Remis gegen die USA den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug. Weil der Iran gegen Wales überrascht, sind in der Gruppe B noch alle vier Teams im Rennen um die begehrten ersten beiden Plätze.

England hätte als Erster aller WM-Teilnehmer bereits den Deckel drauf und das Achtelfinale klar machen können, hatte aber beim fulminanten Auftakt gegen den Iran (6:2) wohl zu viel Pulver verschossen: Nach einer enttäuschenden Vorstellung gegen die dem Sieg näheren USA stand ein mageres 0:0 und ein kaum tröstlicher WM-Rekord, denn mit dem 22. Unentschieden sind die Three Lions nun alleiniger Remis-König bei Weltmeisterschaften. "Das war nicht unsere beste Leistung, wir haben einfach nicht den Schlüssel gefunden", kommentierte Englands Kapitän Harry Kane.

Unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Gregg Berhalter

Gregg Berhalter resümierte: "Wir haben uns das Leben gegenseitig schwer gemacht. Wir sind stolz auf unsere Leistung." Der US-Trainer blickte schon auf den kommenden Dienstag voraus: "Aber unsere Arbeit ist noch nicht erledigt."

Dieses Motto gilt stellvertretend für alle vier Gruppen-Kontrahenten. Die Vereinigten Staaten haben das Achtelfinale in der eigenen Hand, aber auch alle anderen Teams, denn in der Gruppe B kommt es zu einem Thriller im Kampf um das Weiterkommen: England (4 Punkte) ist zwar in der Poleposition, im "Battle of Britain" reichen ein Punkt und aufgrund des guten Torverhältnisses selbst eine knappe Niederlage gegen ein sicherlich erbittert fightendes Wales (1), das gegen den alten Rivalen seine Chance wittert.

Das Duell zwischen den USA (2) und dem Iran (3), der selbst mit einem Sieg sicher die Runde der letzten 16 erreichen würde, komplettiert eine komplexe Situation, in der nichts unmöglich und der Ausgang unvorhersehbar ist.