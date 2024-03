Englands neue Trikots: Auswärts in lila

Auch England hat seine neuen Trikots für die EURO 2024 präsentiert - und wie die deutsche Nationalmannschaft gehen die Three Lions bei der Farbe des Auswärtstrikots neue Wege.

Der englische Verband enthüllte am Montagmorgen die neuen Trikots, mit der in diesem Jahr die englischen Männer-, Frauen- und Para-Nationalteams an den Start gehen werden.

zum Thema Einmal sogar blau: Buntes aus der Geschichte deutscher Nationaltrikots

Das Heimtrikot kommt dabei im klassischen Look weiß daher, mit Anspielungen auf historische England-Trikots an Ärmeln und Kragen.

Gewagter ist das Away Kit von Ausrüster Nike. Waren Englands Auswärtstrikots in der Vergangenheit meistens rot oder blau, ist die neue Farbe eine Mischung aus beiden: ein dunkler Lila-Ton. Die Schlichtheit des Trikots wird durch die grafischen Elemente an der Seite in sieben verschiedenen Farben, "eine Anspielung an die englische Mode", etwas torpediert.

Vergangene Woche hatte die deutsche Nationalmannschaft ihr neues Auswärtsjersey ebenfalls in einer ungewohnten Farbkombination vorgestellt.

Die Three Lions um Kapitän Harry Kane werden die neuen Trikots, die ab Donnerstag im Handel erhältlich sein werden, erstmals in den anstehenden Testspielen im Wembley-Stadion gegen Brasilien (Samstag, 20 Uhr) und Belgien (26. März, 20.45 Uhr) tragen. Bei der Europameisterschaft in Deutschland trifft das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate in der Gruppe C auf Dänemark, Serbien und Slowenien.

Die "Lionesses" laufen erstmals in den neuen Trikots auf, wenn sie am 5. April in Wembley mit dem Heimspiel gegen Schweden in die Mission EM-Titelverteidigung starten. In ihrer schweren Qualifikationsgruppe warten auf das Team von Sarina Wiegman, das 2022 im eigenen Land den Europameistertitel gewann, auch noch Duelle mit Frankreich und Irland.