Englands Nationalspielerin Russo landet bei Arsenal

Die englische Nationalspielerin Alessia Russo hat beim Arsenal WFC unterschrieben. Mit der Stürmerin wollen die Lionesses nach dem Gewinn des EM-Titels auch bei der WM angreifen.

Hochkarätiger Neuzugang für die Frauen des Arsenal WFC: Torjägerin Alessia Russo kommt ablösefrei von Manchester United zu den Londonerinnen, wechselt also vom Zweiten zum Dritten der vergangenen Saison in der Women's Super League.

Die WM-Teilnehmerin war schon im Winter Wechselkandidatin von United zu Arsenal gewesen, damals lehnten die Red Devils jedoch ein Angebot der Gunners in Höhe von umgerechnet gut 580.000 Euro ab. Die Ablösesumme hätte einem neuen Rekord im Fußball der Frauen entsprochen.

Tor des Turniers bei der EM

In diesem Sommer klappt der Wechsel nun also, nachdem Arsenal-Coach Jonas Eidevall die 24-jährige Russo weiterhin als Wunschkandidatin für seine Offensive bezeichnet hatte. "Alessia ist eine der besten Stürmerinnen der Welt", sagte der Schwede. 2022/23 hatte die Stürmerin mit zehn Treffern bei 20 Ligaeinsätzen Platz fünf in der Torjägerinnenliste des englischen Oberhauses belegt.

"Ich freue mich, hier zu sein und kann gar nicht erwarten, dass es losgeht", ließ Russo wissen. "Ich will Titel gewinnen - so wie jeder hier in diesem Klub." 2020 war sie von Brighton zu ManUnited gewechselt und sammelte wettbewerbsübergreifend insgesamt 26 Tore in 59 Einsätzen. 2022 zählte sie zum Kader Englands bei der erfolgreichen EM im eigenen Land und erzielte im Halbfinale gegen Schweden ein sehenswertes Hackentor, das später von der UEFA zum Treffer des Turniers gekürt wurde.

Zu Wochenbeginn war mit Torhüterin Hannah Hampton eine weitere englische Nationalspielerin innerhalb der WSL gewechselt - sie verschlug es von Aston Villa zum Meister und Pokalsieger Chelsea.