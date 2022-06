Englands Hurst im Interview: "Das war das Ende einer Ära"

Für die stolze englische Nationalelf kam das Aus bei der EM 1972 ziemlich unerwartet. Sir Geoff Hurst erinnert sich ungern.

Mit Spielen gegen Deutschland im Wembley-Stadion verbindet Sir Geoff Hurst die schönsten und die schlechtesten Erinnerungen an seine Karriere in der englischen Nationalmannschaft. 1966 schoss er die Three Lions im WM-Endspiel mit drei Toren quasi im Alleingang zum Titel. Bis heute ist Hurst der einzige Spieler, dem in einem WM-Finale drei Tore gelangen. Sechs Jahre später war die 1:3-Pleite im EM-Viertelfinale sein letzter Auftritt im Nationaltrikot. Es gibt für Hurst, der 1998 zum Ritter geschlagen wurde, also sicher schönere Erinnerungen als ausgerechnet an diese Partie.

Mit welchen Gedanken erinnern Sie sich an das EM-Viertelfinal-Hinspiel 1972 gegen Deutschland, Sir Geoff Hurst?

Heute zurückblickend ist es eines der enttäuschendsten Spiele meiner Länderspielkarriere. Denn es war auch mein 49. und letztes Match für England - ich habe es also nicht auf 50 Länderspiele gebracht. Insgesamt habe ich fünfmal gegen Deutschland gespielt, darunter mein bestes Länderspiel, das WM-Finale 1966, sowie das Viertelfinale, das wir bei der WM in Mexiko 1970 erst nach Verlängerung verloren. Aber 1972 war ihre Mannschaft mit Franz Beckenbauer hinten, Gerd Müller vorne drin und Günter Netzer im Zentrum viel besser.

Und dann haben wir noch nicht mal Maier im Tor und Breitner, der Linksverteidiger war, aber anscheinend überall auf dem Platz auftauchte, erwähnt. Das war eine fantastische deutsche Elf. Es war eine große Zeit für den deutschen Fußball, während diese Niederlage für uns das Ende einer Ära bedeutete. Bis zu diesem Abend waren wir immer noch DAS Team im Weltfußball, das es zu schlagen galt, und es war ein Super-Deutschland nötig, um das zu schaffen.

Und wie sind Ihre Erinnerungen an das Rückspiel?

Das war eine merkwürdige Geschichte. Für dieses zweite Spiel in Berlin war ich nicht nominiert worden. Aber dann gab es ein paar Verletzungen bei unseren Nationalspielern, und ich wurde zurückgeholt. In meiner gesamten Karriere hatte ich das große Glück, dass ich nur selten verletzt war. Nur mit dem Rücken hatte ich gelegentlich Probleme. Und als ich dann zu den Jungs kam, habe ich mir gleich in der ersten Trainingseinheit die Rückenmuskulatur gezerrt, weswegen ich nicht spielen konnte.

In jener Zeit saßen noch nicht alle auf der Ersatzbank, also verfolgte ich das Spiel von der Tribüne aus mit meiner Frau, die eigens für das Match rüber- geflogen war. Ich glaube nicht, dass es in dieser Partie irgendetwas gab, was eine Erinnerung wert wäre. Das Spiel war sehr schwach. Aber das Duell war ja eigentlich schon vorbei, nachdem wir in Wembley 1:3 verloren hatten. Das holst du niemals auf, wenn du auf diese Weise zu Hause gegen einen Gegner von dieser Topqualität verloren hast.

Wir schalteten einfach in den England-Modus um. Geoff Hurst

Wie haben Sie und das englische Team sich auf die Viertelfinalspiele gegen Deutschland vorbereitet?

Wie immer. Ein paar Tage vor unseren Heimspielen tauchten wir in Lilleshall in den Midlands auf, haben leicht trainiert und sind dann am Tag vor dem Spiel nach London gereist. Wir kannten uns ja gut, wussten, wie wir spielten, und schalteten eben einfach in den England-Modus um.

Was wussten Sie über die deutsche Mannschaft vor den Spielen?

Deutschland war ja ein Gegner, auf den wir einigermaßen regelmäßig trafen. Wir kannten uns als Einzelspieler und wir kannten unseren jeweiligen Spielstil. Damals gab es ja die tägliche Fernsehberichterstattung über jedes Spiel in jedem Winkel der Welt nicht. Also waren wir überrascht, dass sich Deutschland so stark verändert hatte mit so vielen neuen jungen Spielern innerhalb von nur ein paar Jahren.

Das Mannschaftsbild der Engländer: Geoff Hurst (2.v.li.) steht an der Seite von Bobby Moore (li.). imago images

Können Sie sich an einige Details oder bestimmte Spieler oder die Spielweise der deutschen Mannschaft erinnern?

Netzer war der Interessanteste - so ein feiner Individualist. Aber ich habe gesehen, dass er ja gar nicht so oft für Deutschland gespielt hat, nur 37-mal. Ich nehme mal an, dass das wohl taktische Gründe hatte. Deutschland hatte damals Netzer und Overath für dieselbe Position. Ein bisschen wie bei uns in England sehr viel später Steven Gerrard und Frank Lampard, die auch die gleiche Mittelfeldrolle ausfüllten. Overath war ebenfalls ein großartiger Fußballer, was seine Karrierebilanz beweist: drei Weltmeisterschaften - einmal Sieger, einmal Zweiter, einmal Dritter. Das sagt alles über ihn.

Haben Sie damals schon erfasst, dass dieses deutsche Team etwas ganz Besonderes ist?

Egal, welche Mannschaft man sich auch anschaut - man beurteilt sie nach ihrer Achse. Und dieses deutsche Team hatte eine Achse mit Beckenbauer, Netzer und Müller, die besser war als in allen anderen Nationalteams, die ich jemals gesehen hatte. Ein paar Jahre früher war das bei uns das Gleiche mit Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton and Jimmy Greaves. Das war die beste Achse einer englischen Nationalmannschaft, in der ich je gespielt oder die ich je gesehen habe.

Ich habe Bilder von mir gesehen, auf denen ich Champagner aus einem Pappbecher trinke. Geoff Hurst

Dieser 3:1-Sieg in Wembley hat immer noch Legendenstatus in Deutschland. Können Sie das verstehen?

Na klar! Es war der erste deutsche Sieg über England in Wembley.

Wie waren Ihre Reaktionen und die der Teamkollegen nach dem Hinspiel?

Ehrlich gesagt kann ich Ihnen nach 50 Jahren nicht mehr sagen, wie es bei uns in der Kabine zuging. Aber ich weiß ja auch nicht mehr, was genau in der Kabine los war, nachdem wir das WM-Finale gewonnen hatten. Ich habe Bilder von mir gesehen, auf denen ich Champagner aus einem Pappbecher trinke. Bei mir war es einfach so, dass ich abgeschaltet habe, sobald ein Spiel vorbei war. Außerdem neige ich nicht dazu, mich an Niederlagen zu erinnern. Warum auch? Im Fußball gewinnst du große Spiele und manchmal verlierst du große Spiele. Wenn das passiert, heißt es: Mund abputzen und weitermachen. So war das auch gegen Deutschland 1972.

Haben Sie die Halbfinals und das Endspiel gesehen?

Nein. Das hat mich nicht interessiert. Wenn du ausgeschieden bist, willst du nichts mehr darüber wissen. Ich kann mich erinnern, dass ich das WM-Finale 1974 gesehen habe, weil bei Deutschland in jenen Jahren einige der größten Spieler aller Zeiten spielten. Ich weiß auch, dass Deutschland jetzt wieder ein vielversprechendes Team hat. Wie gut es ist? Fragen Sie mich das nach der WM. Das ist das Turnier der Wahrheit.

In Deutschland gilt die Mannschaft von 1972 als bestes Nationalteam aller Zeiten. Was glauben Sie?

Ich stimme zu. Absolut. Es war die beste deutsche Mannschaft, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß, dass sie ein paarmal Weltmeister waren, aber dieses Team von 1972 war in meinen Augen ihr bestes überhaupt. Beckenbauer war schon damals ganz offensichtlich eine unglaublich wichtige Figur für den deutschen Fußball. Müller war atemberaubend als Stürmer. Ich sage das nicht, weil er gegen uns das Siegtor in Mexiko erzielt hat und auch in Wembley wieder traf. Sehen Sie sich einfach seine Torbilanz an. Keiner kann seine Qualitäten besser beurteilen als ein Stürmer, und ich war selbst Stürmer. Wir waren gut, wir waren selbstbewusst, wir hatten vor niemandem Angst. Es war eine Mannschaft von wirklich hoher Qualität nötig, um uns in Wembley zu besiegen. Das setzt den Maßstab dafür, wie gut dieses Deutschland damals war.

