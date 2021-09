Englands Hoffnungsträgerin Raducanu sorgt weiter für Furore

Die unglaubliche Reise der Emma Raducanu in New York geht weiter. Die gerade mal 18-jährige Engländerin setzte sich im Viertelfinale der US Open überraschend deutlich in zwei Sätzen (6:3, 6:4) gegen die zuletzt so formstarke Belinda Bencic aus der Schweiz durch.

Sorgte für die nächste Überraschung: Emma Raducanu. Getty Images