Englands Gänseblümchen-Prinzip

Was am Sonntagabend mit einem verheißungsvollen Auftakt begann, mündete zwar in einen verdienten 1:0-Erfolg, aber England zitterte sich letztlich zu drei Punkten gegen Serbien. So werden die Three Lions wieder nicht Europameister. Oder doch?

Manch ein Meme ist ja ganz witzig. Zum Beispiel jenes, das nach Englands Ankunft in Deutschland am Flughafen kursierte. Kapitän Harry Kane wurde dabei in den Mund gelegt, man könne die Motoren einfach laufen lassen, man werde nicht lange (weg) bleiben …

Nun, beim verdienten, aber mühsamen 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Serbien gab es schon Anzeichen dafür, dass die Three Lions durchaus früher wieder britischen Boden unter den Füßen haben könnten, als dem Team und den leidgeprüften Fans lieb wäre. Wenn einer die Motoren auf dem Rollfeld im übertragenen Sinne stoppte, dann war es aber der Siegtorschütze Jude Bellingham - indem er Englands Turniermotor anwarf. Eine abgefälschte Flanke von Bukayo Saka verwerte der Real-Profi per sehenswertem Flugkopfball zum einzigen Treffer. Wer hätte gedacht, dass durch die Schalke-Arena mal "Hey, Jude" zu Ehren eines Ex-Dortmunders hallen würde? Die EM macht's möglich.

Was sie im ersten Gruppenspiel der Engländer im Revier wieder mal nicht zutage förderte, war eine konstante Leistung. Einem flotten, taktisch ausgereiften Beginn folgte ein zweiter Durchgang mit einer Mischung aus Arroganz, die das fehlende Vertrauen in eigene Stärken nicht kaschieren konnte, und eine Passivität, die fast zum 1:1 geführt hätte - und das gegen biedere und limitierte Serben, deren Faktoren Physis und Härte nicht ausreichten.

Englands Trainer Gareth Southgate tat zu diesem Leistungsabfall seiner Mannschaft mal wieder sein Übriges, indem er Cole Palmer nicht von Beginn an aufstellte, sondern vielmehr 90 Minuten auf der Bank ließ. Dabei hätte England dessen Mut und Esprit gebrauchen können.

Kane lange Zeit unsichtbar

Die Protagonisten flüchteten sich nach dem Match in Floskeln. Der lange unsichtbare Bayern-Stürmer Harry Kane, der am Ende mit einem schönen Kopfball vorne und einem Klären hinten noch zweimal positiv auffiel, meinte, es gehe nur darum "durchzukommen", also die Gruppe zu überstehen. Das mag sein, doch es erklärt nicht, warum ein Team zum wiederholten Male so völlig den Faden verlieren konnte. Southgate sprach davon, man hätte den eigenen Strafraum "gut verteidigt" und das sei "gut für uns".

Pickford lobt "Klasse und Widerstandsfähigkeit"

Carlo Ancelotti würde an dieser Stelle die Augenbraue hochziehen, denn man fragt sich schon, was daran gut sein soll, wenn ein Favorit nach einer 1:0-Führung den Anspruch hat, sein Tor nur noch erfolgreich zu verteidigen. Das taten sie zwar weitestgehend ordentlich, doch mancher 50/50-Ball hätte auch für mehr Gefahr sorgen können. Immerhin: England hat nun fünf EM-Gruppenspiele in Serie keinen Treffer kassiert, Keeper Jordan Pickford lobte daher "Klasse und Widerstandsfähigkeit".

Die Wahrnehmung auf der Tribüne war eine andere, nämlich dass England zuweilen die spielerischen Mittel fehlen, um die Topstars im Offensivbereich zielführend einzusetzen. Kane, Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka - was für Jungs! Doch sie hingen entweder im zweiten Durchgang von der Versorgung abgeschnitten in der Luft oder waren mit Verteidigen beschäftigt.

Bellingham, der als erster England-Legionär zunächst bei einer WM und nun bei einer EM traf, stand sinnbildlich dafür: Vor dem Seitenwechsel bewegte er sich mit höchster Spielintelligenz zwischen den Linien, setzte seine Mitspieler wunderbar ein, erzielte das Siegtor. Nach der Pause beorderte Southgate ihn gegen den Ball quasi als dritten Sechser zurück und auch im Aufbau ließ Bellingham sich so tief fallen, dass er dann selbst auf der Zehnerposition fehlte. Zusammen mit Foden hatte er in den ersten 45 Minuten noch ein starkes Zehner-Tandem gebildet, Kieran Trippier hatte den Raum, den Foden durch sein Ziehen in die Mitte freigeschaufelt hatte, für Vorstöße genutzt. Rechts hielt Saka den Flügel und wurde vom zweiten aufrückenden Außenverteidiger Kyle Walker exzellent bedient vor dem 1:0.

England wird Europameister! Wer soll diese Mannschaft stoppen? Das dachten wohl nicht wenige nach diesem eindrucksvollen Beginn, doch bei dieser Mannschaft geht's nicht ohne das Gänseblümchen-Prinzip: Sie werden's, sie werden's nicht …

"Das wirkt manchmal sehr panisch"

Der letzte Eindruck entstand durch den Auftritt nach dem Wechsel, als die Three Lions von ihrem zaudernden Dompteur an der Seitenlinie wieder zu Schmusekätzchen degradiert wurden. Und so redete wenigstens einer Klartext, der englische Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand sagte als TV-Experte: "Als Mannschaft muss England wirklich darüber nachdenken, wie es die Spiele bestreiten will. Sie können sich natürlich weiter so tief zurückziehen, aber das wirkt manchmal sehr panisch. Oder sie sind endlich mal dominant mit dem Ball, spielen höher und selbstbewusster. Das wirkte am Ende alles zu nervös."

Das Problem der Engländer scheint zu sein, dass einige so auftreten, als seien sie bereits Europameister, weil sie glauben, jederzeit aus einem fahrlässigen Trott wieder zwei Gänge hochschalten zu können. Mag sein. Oder kommt Hochmut vor dem Fall? Sie werden's, sie werden's nicht … Irgendwann sitzen Foden und Co. wieder im Flieger. Derzeit sieht es nach einem früheren Check-In aus als am 15. Juli, dem Tag nach dem Finale.