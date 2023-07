Englands erster Millionen-Transfer Francis gestorben

Der ehemalige englische Nationalspieler Trevor Francis ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das sagte ein Sprecher der Familien der Nachrichtenagentur PA.

Verstarb an einem Herzinfarkt: Trevor Francis. IMAGO/PA Images

Francis starb demnach in Spanien an einem Herzinfarkt. Der Stürmer spielte in seiner Karriere unter anderem für Birmingham City, Nottingham Forest, Sampdoria Genua und Sheffield Wednesday. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte er 52 Länderspiele. Als Trainer kehrte er zu Sheffield Wednesday und Birmingham City zurück.

Travis hatte bei seinem Wechsel von Birmingham nach Nottingham als erster britischer Fußballspieler mehr als eine Million Pfund gekostet. Für Forest sollte sich das Geschäft lohnen. Das Team gewann zweimal den Europapokal der Landesmeister. 1979 schoss Travis das Siegtor im Finale gegen Malmö (1:0). 1980 verteidigte er den Titel mit Forest im Endspiel gegen den Hamburger SV (1:0).