England "überrascht": Ungarn erwartet trotz Zuschauerverbot 36.000 Fans

Obwohl das Spiel offiziell ohne Zuschauer stattfinden muss, wird Ungarn heute Abend gegen England von rund 36.000 Fans unterstützt. Gareth Southgate ist verwundert.

Seine Mannschaft machte in Budapest schon einmal negative Erfahrungen: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. AFP via Getty Images

Eigentlich muss die ungarische Nationalmannschaft erst einmal auf Heimspielatmosphäre bei ihren Länderspielen verzichten. UEFA und FIFA hatten unabhängig voneinander - wegen unterschiedlicher Vergehen - Stadionsperren für insgesamt fünf Partien verhängt, zwei davon auf Bewährung.

Nachdem die ursprüngliche UEFA-Strafe wegen diskriminierenden Verhaltens bei der EURO 2020 im November um ein Spiel abgemildert worden war, sollte sie zu Ungarns Nations-League-Auftakt gegen England am heutigen Samstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) schließlich greifen. Allein, die 67.000 Zuschauer fassende Puskas-Arena in Budapest wird Medienberichten zufolge mit rund 36.000 Fans gefüllt sein. Wie ist das möglich?

Ungarns Verband nutzt einen UEFA-Passus aus

Der ungarische Verband macht sich in großem Stil einen Passus in den UEFA-Statuten zunutze, wonach für solche Geisterspiele eine unbegrenzte Zahl von unter 14-Jährigen ins Stadion gelassen werden darf. Dabei ist ein Erwachsener pro zehn Kinder vorgesehen, in Budapest könnten also rund 3300 Erwachsene im Stadion sein.

"Ich denke, wir sind alle überrascht", sagte am Freitag Englands Nationaltrainer Gareth Southgate, der einräumte, diese Sonderregel nicht gekannt zu haben. "Wir müssen konsequent zu unseren Überzeugungen stehen", wonach Diskriminierung und Rassismus "inakzeptabel" seien. Im September 2021 waren Raheem Sterling und Jude Bellingham während Englands Auftritt in der Puskas-Arena (4:0) rassistisch beleidigt worden.

Auch England bestreitet sein Geistspiel gegen Italien nicht vor leeren Rängen

"Hoffentlich werden die jungen Menschen im Stadion erkennen, wie sie zu dieser Gelegenheit gekommen sind", so Southgate. Bildung sei der Schlüssel. "Hoffentlich kommt diese Botschaft bei ihnen an."

Am kommenden Samstag wird England gegen Italien in der Nations League ebenfalls vor Kindern in Begleitung von Erwachsenen spielen, allerdings lediglich vor rund 2000 bis 3000, die aus Fußballklubs rund um Wolverhampton kommen. Die FA war wegen der Vorkommnisse rund ums EM-Finale 2021 zu zwei Spielen ohne Zuschauer verurteilt worden.