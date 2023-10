England trotz verzockter Führung im Halbfinale - Südafrika beendet Frankreichs WM-Traum

England ist Argentinien und Neuseeland ins Halbfinale der Rugby-WM gefolgt. Der Weltmeister von 2003 setzte sich gegen Fidschi durch und trifft nun auf Südafrika, das den WM-Traum von Gastgeber Frankreich beendete.

Nicht zimperlich: Die in weiß spielenden Engländer und die Fidschianer kämpfen um das Spielgerät. Getty Images

Gegen Außenseiter Fidschi starteten die Engländer stark und führten auch recht bald, doch die aufopferungsvoll kämpfenden Insulaner bewiesen Moral und glichen in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich sogar zum 24:24 aus. Vor den Augen von Prinzessin Catherine, Schirmherrin der englischen Rugby-Verbände, hatten die "Red Roses" im ausverkauften Stade Velodrome ihre souveräne Führung verspielt.

Die "Flying Fijians", die nach 2007 erst zum erst zweiten Mal in einem WM-Viertelfinale gestanden hatten, blieben auch gegen England ihrem gewohnt riskanten Spielstil treu, mit dem sie in der Vorrunde die Australier sensationell hinter sich gelassen hatten. Diesmal aber blieb die Überraschung aus. England setzte sich Marseille mit 30:24 durch und nahm damit zugleich erfolgreich Revanche für die jüngst erlittene Niederlage während der Vorbereitung - es war für England die erste überhaupt gegen Fidschi.

Südafrika komplettiert das Halbfinale

Anschließend richtete sich der Blick der Mannschaft von Head Coach Steve Borthwick, die zuvor souverän, wenn auch kaum ansehnlich mit vier Siegen aus vier Spielen durch die Vorrunde marschiert war, auf das letzte verbliebene Viertelfinale zwischen Frankreich und Titelverteidiger Südafrika, das am Abend in Saint-Denis stattfand. Die Afrikaner rissen dabei den Gastgeber aus allen Träumen, der Titelverteidiger bezwang die Equipe Tricolore um den nach einer schweren Gesichtsverletzung zurückgekehrten Kapitän Antoine Dupont am Abend mit 29:28 (19:19).

Das Spiel begann furios. Cyril Baille brachte Frankreich früh in Führung (4.), Thomas Ramos erhöhte auf 7:0, doch die Antwort der Südafrikaner kam postwendend: Kurt-Lee Arendse und Manie Libbok glichen aus (8.), ehe Damian de Allende (18.) das Spiel drehte und auf 12:7 stellte. Dann kamen die Franzosen um Spielmacher Dupont, der sich vor drei Wochen im Vorrundenspiel gegen Namibia den Oberkiefer sowie das Jochbein gebrochen und deshalb mit Spezialmaske auflief, ihrerseits zurück. Letztlich ging es mit 19:19 in die Halbzeit.

Danach war es nicht mehr ganz so rasant: Zwei verwandelte Straftritte von Thomas Ramos (41., 54.) sowie ein Versuch von Eben Etzebeh (67.) und ein Straftritt von Handre Pollard (69.) sorgten für die Punkte. Kurz vor Schluss stand es 29:25 für Südafrika, das den Sieg am Ende unter Dach und Fach brachte, weil Ramos lediglich noch einen weiteren Straftritt zum 28:29 verwandelte. Südafrika fordert damit am 21. Oktober England.

Das zweite Semifinale bestreiten derweil die "All Blacks" aus Neuseeland und Argentinien, die sich bereits am Samstag für die Runde der letzten Vier qualifiziert hatten. Das Endspiel im Pariser Stade de France findet am 28. Oktober statt.