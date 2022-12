England startet schon morgen: Wer wann wieder loslegt

Die Bundesliga macht noch einige Wochen Winterschlaf - und ist damit die große Ausnahme in den europäischen Topligen. Ein Überblick.

Gerade noch im WM-Finale gefordert, in den kommenden Tagen schon wieder in England: Raphael Varane (li.) und Julian Alvarez. IMAGO/PanoramiC

Deutschland

Die Bundesliga gönnt sich nach der WM eine ausgiebige Pause, auch wenn das Turnier gerade für die deutschen Nationalspieler früher als gedacht wieder vorbei war. Erst am 20. Januar geht es mit dem 16. Spieltag weiter, den dann RB Leipzig und Spitzenreiter FC Bayern eröffnen. Die Münchner können sich dabei nachträglich die Herbstmeisterschaft sichern. Während sich die 3. Liga schon eine Woche vorher wieder zurückmeldet, steigen die Zweitligisten erst am 27. Januar wieder ein. Sie hatten ihre Hinrunde bereits vor der WM abgeschlossen.

England

Einen gänzlich anderen Weg geht der englische Profifußball. Den "heiligen" Boxing Day ließ sich die Premier League auch von der Winter-WM nicht nehmen, und so sind Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Hugo Lloris, Raphael Varane & Co. acht Tage nach dem WM-Finale und zwei nach Heiligabend in ihren Klubs wieder gefragt - theoretisch zumindest. Gut möglich, dass einige Protagonisten noch ein paar Tage durchatmen dürfen.

Das gilt erst recht für die zweite Runde im League Cup, die bereits an diesem Dienstag beginnt und am Donnerstag endet - mit dem Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. In diesem Wettbewerb lassen die Topklubs aber auch ohne eine WM in der Regel viele Reservisten ran.

Spanien

Auch La Liga wartet nicht bis 2023, um die Saison fortzusetzen. Am 29. Dezember bestreiten der FC Girona und Rayo Vallecano das erste Duell des 15. Spieltags, an dem Real Madrid bei Real Valladolid (30. Dezember, 21.15 Uhr) und der FC Barcelona gegen Espanyol Barcelona (Silvester, 14 Uhr) gefordert sind. Auch danach geht es munter im Wochenrhythmus weiter.

Italien

Die Serie A meldet sich am 4. Januar geschlossen zurück. Dann finden zwischen 12.30 Uhr und spätabends sämtliche Partien des 16. Spieltags statt - nur um drei Tage später bereits den 17. Spieltag zu eröffnen. Vor allem Juventus Turin wird dabei nach dem personellen Beben während der WM besonders im Fokus stehen.

Frankreich

Die Ligue 1, die nun nur noch Vize- statt Weltmeisterliga ist, nutzt ebenfalls bereits den Jahreswechsel, um den Faden der wochenlang unterbrochenen Spielzeit wieder aufzunehmen. Am 28. und 29. Dezember ist der 16., am 1. und 2. Januar der 17. Spieltag vorgesehen. Paris St. Germain, Bayerns Gegner im Champions-League-Achtelfinale, der in Lionel Messi und Kylian Mbappé die herausragenden Akteure des WM-Finals in seinen Reihen weiß, trifft dabei auf Straßburg (H) und Lens (A), das als Tabellenzweiter mit fünf Punkten hinter PSG in die WM-Pause gegangen war.