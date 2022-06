England-Spiel: DFB verurteilt rassistischen Vorfall

Während des Nations-League-Heimspiels der deutschen Nationalmannschaft ist es zu einem rassistischen Vorfall auf der Tribüne gekommen. Der DFB bezog Stellung.

Wie der Verband am Donnerstagabend erklärte, habe sich der Vorfall während der Partie am Dienstagabend im Zuschauerbereich ereignet. Demnach ist ein Besucher "rassistisch beleidigt und körperlich attackiert worden". Gegen den mutmaßlichen Täter wurden strafrechtliche und verbandsrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Die Vorkommnisse verurteilt der Deutsche Fußball-Verband aufs Schärfste. In diesem Zusammenhang wies er auch auf seine Satzung hin, in der "jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt" ausgeschlossen werden. Besonders bitter in diesem Zusammenhang: Kurz vor dem Spiel hatten sich beide Mannschaften als Zeichen gegen Rassismus noch hingekniet. Umso entschiedener positioniert sich der DFB jetzt nochmal. Auf der Website heißt es: "Diskriminierungen in Form von Beleidigungen, Benachteiligungen oder Ausgrenzungen dürfen im Fußball keinen Platz haben."

Zugleich teilt der DFB mit: Bei rassistischen und diskriminierenden Vorfällen in und um das Stadion soll das Ordnungspersonal kontaktiert werden: "Zusätzlich bietet der DFB an Länderspieltagen im In- und Ausland ein Fan-Telefon (0151 / 167 88 111) an, über das jegliche Form von Hilfe angefordert werden kann."

Das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und England hatte am Dienstag vor mehr als 66.000 Zuschauern in München stattgefunden. Am Ende stand es 1:1.